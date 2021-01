Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de février 2021 ?

En route pour le second mois de cette année 2021 (aux allures de mode New Game Plus de 2020). C’est un mois assez aussi court que timide, mais attention, il y a tout de même une petite poignée non négligeable de belles sorties de jeux vidéo. Pandémie oblige, la Saint-Valentin risque d’être mois chaleureux que prévue. Quitte à être enfermé chez soi, autant l’être en bonne compagnie. Voici donc ce qui vous attend en terme de sortie jeux vidéo pour le mois de février 2021. Rien de très marquant, mais vois y trouverez certainement votre bonheur.

PlayStation 5

Control – 2 février

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood – 4 février

Nioh Collection – 5 février

Anodyne 2: Retrun to Dust – 18 février

Destruction AllStars – 15 février

PlayStation 4

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood – 4 février

Ys IX: Monstrum Nox – 5 février

Re:Zero – The Prophecy of the Throne – 5 février

Little Nightmares II – 11 février

King of Seas – 18 février

Anodyne 2: Retrun to Dust – 18 février

Fallen Legion : Revenants – 19 février

Persona 5 Strikers – 23 février

Xbox Series X|S

Control – 2 février

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood – 4 février

Little Nightmares II – 11 février

Anodyne 2: Retrun to Dust – 18 février

Xbox One

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood – 4 février

Little Nightmares II – 11 février

King of Seas – 18 février

Anodyne 2: Retrun to Dust – 18 février

Nintendo Switch

Skyforge – 4 février

Re:Zero – The Prophecy of the Throne – 5 février

Little Nightmares II – 11 février

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 12 février

King of Seas – 18 février

Anodyne 2: Retrun to Dust – 18 février

Fallen Legion : Revenants – 19 février

Persona 5 Strikers – 23 février

Ghost ‘n Goblins Resurrection – 25 février

Bravely Default II – 26 février

PC

The Captain is Dead – 1er février

Blue Fire – 4 février

Field of Glory II: Medieval – 4 février

Re:Zero – The Prophecy of the Throne – 5 février

Little Nightmares II – 11 février

King of Seas – 18 février

Persona 5 Strikers – 23 février

Voilà qui termine notre tour des sorties jeux vidéo majeures pour février 2021. Nous essaierons naturellement de couvrir le maximum de ces sorties avec des tests complets. En attendant, quels sont les jeux qui vous intéressent dans cette brève sélection ? À quoi allez-vous jouer durant ce ce petit mois d’hiver ?