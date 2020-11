Les jeux vidéo sur mobiles sont poussés par la génération Z

S’il y a bien un secteur qui ne connaît pas la crise, c’est bien les jeux vidéo, et plus précisément le marché du jeu mobile qui connaît une année record. Avec le virus dans les rues, la moyenne des téléchargements hebdomadaires au niveau mondial a dépassé le milliard, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2019. Un nombre qui donne le tournis et qui nous pousse à nous questionner sur ses réelles causes. Car même si la pandémie actuelle incite les utilisateurs à s’évader via leurs mobiles (avec diverses applications), il y a une autre explication à ce succès colossal. Son nom ? La génération Z.

Avant de continuer, il est primordial de définir cette expression “génération Z” (aussi appelée “génération C” pour Connexion). Pour faire simple, il s’agit de tous les individus nés après 1995. Celle-ci est définie comme une génération apparue alors que le numérique était déjà bien installé dans la société. Ayant une forte appétence pour les nouvelles technologies, les jeunes de la génération Z acquièrent leur premier smartphone dès l’âge de 10 ans et deviennent rapidement des adeptes d’internet au sens large du terme, incluant naturellement les jeux vidéo. Première donnée qui en dit long sur leur utilisation de leur mobile : chaque utilisateur de la génération Z a passé environ 6,7 heures par mois sur les 25 meilleures applications gaming au troisième trimestre 2020 dans le monde.

En tête du podium des jeux vidéo sur mobiles dans le monde : du battle royale avec PUBG Mobile et Free Fire qui ont représenté près de 25 % du temps passé par ces joueurs. Viennent ensuite les jeux de simulation comme Minecraft Pocket Edition ou Roblox. On retrouve bien entendu principalement des jeux multijoueurs, interactivité et connexion obligent. Pour information, en France, les titres les plus joués en termes d’utilisateurs actifs ont été Subway Surfer, Clash Royal et Clash of Clans.

Pour le détail des genres de jeux vidéo sur mobiles par heures passées (sur Android), on vous laisse vous référer au graphique suivant :

On retrouve ainsi par ordre décroissant : de l’action, de la simulation, du jeu de rôle, du puzzle, de la stratégie, de l’arcade, du shooter, de l’hyper-casual (à comprendre ici des parties simples et rapides), du sport et on termine par le casino et ses machines à sous payantes sur Internet. Une chose est sûre, les jeux vidéo sur mobiles gagnent chaque année du terrain, portés par cette génération Z adapte d’une connexion omniprésente et des nouvelles technologies, et la crise sanitaire n’a qu’un effet accélérateur de ce phénomène.