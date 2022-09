Jeux vidéo en ligne – Comment éviter les plus dangereuses menaces ?

Qu’il soit question de PC, d’Xbox ou de Playstation, le jeu vidéo en ligne n’échappe pas aux risques liés à la cybercriminalité. Quelles sont les vraies menaces que vous ne devriez pas négliger ? Pourquoi certaines solutions telles qu’un gestionnaire de mots de passe sont vivement conseillées ? Cet article vous apportera toutes les réponses nécessaires.

Hacking et jeux vidéo, une cible de premier choix

Si la cybercriminalité ne concernait autrefois que les PC, l’évolution des jeux vidéo a, sans surprise, attiré l’attention des pirates. Désormais, la majorité des titres sur ordinateur, Xbox et Playstation intègre des fonctionnalités en ligne pour le plus grand plaisir des joueurs. Cependant, une simple connexion sur un serveur évoque inévitablement des problématiques liées à la cybersécurité.

Depuis les années 2010, les menaces n’ont cessé de se multiplier tandis que les techniques des pirates se sont développées. Usurpation d’identité, perturbation de services, contestation suite aux choix d’un éditeur (cet article du site Lemonde est un parfait exemple)… La sphère vidéoludique tremble toujours plus et l’utilisation de solutions de cybersécurité devient plus que pertinente. Faisons le point sur les dangers les plus dangereuses et les méthodes à appliquer pour les éviter.

Ces menaces à ne pas négliger lors de vos parties

Le phishing

Le phishing (ou hameçonnage) concerne principalement les joueurs PC et Mac. En pratique, cette méthode de hacking repose sur la présentation de fausses interfaces (ou faux messages) où une interaction est suggérée, à l’exemple d’un achat par carte bancaire. D’autres situations font référence à une « simple mise à jour de votre mot de passe » depuis un formulaire illégitime.

Les risques du phishing reposent sur le vol de données sensibles donnant lieu à d’autres lourdes conséquences. Pour éviter ces risques, prenez soin de vérifier la légitimité d’une adresse, d’un lien ou d’autres informations avant d’interagir ; un clic suffit parfois pour devenir la victime d’un pirate.

La divulgation d’informations

Jouer en ligne, c’est se mesurer à d’autres joueurs en testant ses talents, mais c’est aussi construire des liens sociaux. En accordant votre confiance à vos coéquipiers, vous pourriez divulguer certaines informations personnelles plus ou moins sensibles. Cependant, quelques détails suffisent parfois pour entraîner des conséquences désastreuses.

Rappelez-vous que l’utilisation d’avatars et pseudos vous permet d’améliorer la confidentialité de vos parties et d’éviter d’être identifié directement par les autres joueurs. Évitez donc d’évoquer des informations personnelles, et ce, même si celles-ci vous semblent sans importance.

Enfin, personne n’est à l’abri d’un différend avec un mauvais perdant après une victoire méritée. Gardez bien à l’esprit qu’un comportement exemplaire est crucial pour limiter les risques lors de vos sessions online ; le silence sera donc la meilleure réponse dans de telles circonstances.

Les comptes joueurs compromis

Tous les jeux jouables en ligne sont désormais associés à des services spécifiques (Playstation Network, Xbox Live, Steam…). L’utilisation d’un compte est donc nécessaire pour accéder à votre compte joueur, et celui-ci est une cible de premier choix pour les pirates. Par chance, les services les plus populaires disposent de solutions réellement efficaces pour faire face aux tentatives d’intrusions. En revanche, de nombreux joueurs négligent considérablement ces moyens, jusqu’à les rendre inefficaces.

L’authentification à double facteur

L’authentification à double facteur est une méthode redoutable pour empêcher les accès illégitimes. Le principe est aussi simple qu’efficace : imposer une seconde étape de vérification d’identité. SMS, e-mail, application de sécurité dédiée… Les moyens peuvent différer selon le service utilisé, mais la sécurité gagnée reste indiscutable.

Si l’authentification à double facteur nécessite quelques instants supplémentaires lors de chaque connexion, en considérant les menaces liées au gaming, ces quelques secondes de plus méritent amplement votre intérêt.

Utiliser un gestionnaire de mots de passe

Tous les experts en cybersécurité sont formels : l’utilisation de mots de passe complexes et uniques pour chaque service en ligne est essentielle pour éviter les intrusions. Qui plus est, la modification périodique de ces mots de passe est vivement recommandée. Malheureusement, cette technique peut rapidement devenir complexe en raison du nombre de mots de passe différents à mémoriser. Rassurez-vous, l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe répondra parfaitement à ces problématiques sans impacter votre sécurité en ligne.

En pratique, ces applications vous permettent de définir automatiquement des mots de passe complexes avant de les enregistrer en toute sécurité. Simples, efficaces et relativement peu coûteuses, ces solutions deviendront vos meilleures alliées face aux pirates.