Les titres PS Now d’avril officialisés par Sony !

Comme il est d’usage chaque mois, PlayStation a annoncé de nouveaux jeux qui viennent s’ajouter au catalogue déjà très complet du PlayStation Now. Pour les retardataires du fond, le PSN Now, c’est le service streaming de chez Sony qui vous permet de profiter d’une bibliothèque de plus de 700 jeux, et qui inclut les anciens jeux des époques PS2 et PS3. Suite à une petite fuite sur les réseaux (pouloulou), Sony a officialisé l’arrivée des jeux PS Now d’avril, dont nous allons vous parler un peu (z’avez vu le service ? On est sympa, hein).

Marvel’s Spider-Man

Il est collant, il a des collants, et il passe son temps à se balader de toile en toile, c’est notre bon vieux Spidey qui nous est revenu pour une exclu Sony d’anthologie. C’est bien simple, le jeu est une vraie pépite ! Jamais la sensation d’être l’homme araignée ne s’est faite autant sentir. Et en cadeau Bonux, le doublage français impérial de Donald Reignoux. À faire, et à refaire.

Just Cause 4

Un autre gros titre rejoint le casting du PSN Now d’avril avec Just Cause 4. On y retrouve un Rico Rodriguez qui n’a toujours pas peur de les mettre sur la table. Pour la faire courte, dans cette série de jeux, il faut tout péter. Armé de quelques flingues, de grenades, et d’un grappin-parachute, votre rôle sera de faire tomber une pourriture de dictateur au pouvoir. C’est jouissif, c’est très série B (dans le sens noble du terme) et c’est un défouloir incroyable. Toujours pas convaincu ? Vous pouvez accrocher un ennemi à une hélice d’hélico afin de le trucider, façon Machete.

The Golf Club 2019

On retrouve encore Rico Rodriguez, ce coup-ci armé d’un club de golf pour… naaan, là, on vous charrie. The Golf Club 2019 est une simulation de golf on ne peut plus respectueuse du sport d’origine. Un travail de passionnés pour des passionnés porteurs de pantalons trop courts en polo. Petit mérite du soft : avoir récupéré les licences officielles de EA Sports.

En cette période de confinement, il serait triste de ne pas s’adonner à une semaine gratuite de PS Now sachant que le catalogue comporte d’autres titres emblématiques de la console tels Control, ou Shadow of the Tomb Raider. Et si les titres du PS Now d’avril ne vous ont pas séduit, jetez quand même un œil aux tarifs :

Essai gratuit de 7 jours

9,99 € pour un mois

24,99 € pour trois mois

59,99 € pour toute l’année