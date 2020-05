Pourquoi les casinos s’intéressent de plus en plus aux jeux interactifs ?

Il suffit de penser à la popularité phénoménale de certains jeux comme Candy Crush pour comprendre la logique qui sous-tend l’adoption par les casinos de jeux interactifs. Le succès de ces jeux mobiles qui deviennent des sensations virales a donné de la matière à étudier aux développeurs et à tous les acteurs de l’industrie. Même les promoteurs de casinos en ligne et de casinos physiques en tirent désormais des leçons. Ils y voient un moyen de réinventer les jeux d’argent, tout en attirant une clientèle plus jeune et aux habitudes nouvelles.

Le besoin de s’adapter aux attentes d’une nouvelle clientèle

Aucune entreprise ne peut survivre si elle n’apprend pas à s’adapter aux réalités du marché. Les clients ne s’adaptent que très rarement aux besoins de l’entreprise. C’est plutôt à cette dernière de faire preuve de flexibilité et d’innovation pour survivre aux changements de tendances et d’habitudes. Dans l’industrie des jeux d’argent, ceci s’est d’abord traduit par l’adoption généralisée des casinos en ligne.

Mêmes les opérateurs qui étaient historiquement opposés aux jeux en ligne, ont aujourd’hui leurs propres casinos sur internet, ou sont simplement représentés par des opérateurs en ligne. C’est une première transformation qui en annonce de nombreuses autres.

En effet, que ce soit à Macau, en Belgique, en France, aux Etats-Unis ou au Canada, les casinos terrestres doivent faire face à une perte considérable d’affluence. Pour cause : la génération Y qui a grandi avec internet, ne manifeste pas le même engouement que les générations précédentes pour les établissements de jeu dans leur configuration classique. Ils préfèrent notamment les casinos en ligne et les jeux-vidéo à titre général. Plutôt que de prendre le contre-pied de cette nouvelle tendance, les opérateurs de casinos ont choisi de s’y conformer. Et pour ce faire, ils empruntent sans modérations aux concepts des jeux vidéo de Playstation ou Xbox très populaires !

Vers une expérience plus interactive

Pour reproduire le succès d'un jeu viral, il faut d'abord identifier les éléments qui le caractérisent. Et ensuite, déterminer dans quelle mesure de tels éléments peuvent être appliqués à des jeux de machines à sous par exemple.

Une différence essentielle entre les machines à sous classiques et des jeux comme Angry Birds, Candy Crush, Doodle Jump ou même Flappy Bird, c'est le caractère interactif.

Une différence essentielle entre les machines à sous classiques et des jeux comme Angry Birds, Candy Crush, Doodle Jump ou même Flappy Bird, c’est le caractère interactif. Les machines à sous, par nature, sont des divertissements passifs. Ce qui n’est visiblement pas du goût des joueurs de la génération Y qui ont été formatés par des jeux-vidéo dans lesquels la récompense est conditionnée par un effort délibéré.

C’est ce qui pousse désormais les casinos et les développeurs de logiciels de divertissements, à mettre l’accent sur des jeux où les compétences et talents des joueurs contribuent à les faire gagner. Mais, proposer des jeux du genre dans les casinos semblent aller à l’encontre de la notion de “jeux de hasard”. Peut-on vraiment contrôler le RTP des jeux dans de telles circonstances ? Et les casinos ne perdraient-ils pas plus à mettre en avant de tels jeux ?

Une transformation à grande vitesse !

Contre toute attente, ces jeux semblent avoir de beaux jours devant eux. En effet, dans l’Etat du Nevada, des lois ont déjà été passée pour rendre cette transition possible. Il n’est donc pas exclu que de tels jeux deviennent un jour les attractions principales dans les casinos terrestres.

Du côté des casinos en ligne, de nombreux éditeurs de logiciels proposent déjà des jeux de machines à sous qui adoptent certains de ces mêmes concepts interactifs. C’est le cas de PlayTech avec son jeu Kingdoms Rise qui propose une expérience interactive et évolutive. En somme, tous les acteurs de l’industrie ont bel et bien conscience qu’il faut changer la façon dont les casinos opèrent pour attirer la génération Y et en faire une clientèle fidèle.

La frontière entre les jeux mobiles, les jeux vidéo sur consoles et les jeux de casinos promet donc de devenir encore plus floue. Et peut-être que dans un futur proche, les casinos en ligne s’intéresseront-ils également aux compétitions eSport et les nombreuses autres tendances qui passionnent les nouvelles générations ?