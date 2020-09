Les mythes les plus célèbres sur les jeux d’argent

Des théoriciens et certains joueurs ont véhiculé à travers les années des idées sur les manières de gagner plus souvent aux jeux d’argent en donnant un coup de main au destin et à la chance. Il n’est pas rare que l’on trouve des théories, des techniques et des hypothèses qui tiennent la route sur quelques jeux, notamment les jeux de cartes, mais pour les plateformes qui relèvent avant tout du hasard, comme les machines à sous, c’est une autre paire de manches.

Il est facile de perdre beaucoup d’argent sur ce type de jeu lorsque l’on s’adonne à des croyances risquées que l’on a héritées de rumeurs sur internet ou du bouche à oreille au fil des générations. Il existe même des sites peu scrupuleux qui donnent des « conseils » pour contourner les probabilités des machines. Vous pouvez visiter france bonuses finder pour trouver des plateformes de confiance et qui offrent des bonus intéressants.

Vous avez 50 % de chances de gagner à la roulette

C’est une affirmation que l’on entend souvent, notamment dans les casinos terrestres. Mais gagner une fois sur deux, est-ce vraiment possible ? Le taux serait aussi élevé ? La réponse est immédiate : non ! La roulette est un jeu aléatoire à 100 %. Le zéro n’est ni noir ni rouge, et les couleurs sont représentées de façon égale et donc, aucun tirage ne peut dépendre l’un de l’autre. Même si vous avez un cas précis où la bille s’est arrêtée quatre fois de suite sur le rouge, cela ne garantit en rien que le tirage suivant sera forcément noir.

En continuant de parier, vous allez récupérer l’argent que vous avez perdu

C’est un mythe que les joueurs avertis ont débusqué depuis longtemps. Les jeux d’argent, dans les casinos terrestres ou en ligne, sont basés sur le hasard. Perdre dix fois de suite ne signifie pas obligatoirement que la chance vous sourira à la onzième tentative. Cela ne veut pas non plus dire qu’il s’agit d’une tentative désespérée pour gagner, mais en vous confortant dans cette idée, vous pourrez facilement dépasser vos limites.

Les résultats sont indépendants pour chaque tour et les chances ne seront pas meilleures en fonction du nombre de mises que vous allez faire. Sur le long terme, vous risquez de perdre beaucoup en suivant ce mythe.

Presser le bouton ou actionner le levier d’une certaine manière fonctionne

Encore une fois, le résultat des jeux de hasard est complètement aléatoire, il est donc impossible de l’influencer. L’ordinateur ou le programme d’une machine à sous choisit les prochains résultats à afficher avant même que vous ne fassiez tourner les bobines à l’aide du levier ou du bouton. Que vous décidiez d’appuyer ou d’actionner la manette selon un timing précis n’aura aucune influence sur le résultat, mais cela peut permettre d’afficher le résultat plus rapidement.

Jouer à deux jeux de façon simultanée permet de gagner plus

Alors ici, il y a une part de vérité. Si vous décidez de jouer en même temps sur deux machines à sous différentes en ligne, par exemple, il est possible que vous ayez plus de chances de gagner, c’est assez logique. Mais le pourcentage de chances de gagner est le même pour chaque machine, tout est dû au hasard. Ce qui signifie que si vous jouez pendant un certain temps, vous vous rendrez compte que vous dépensez plus que vous ne gagnez, puisque vous misez deux fois plus à chaque tirage.

Après calculs, il est donc préférable de jouer avec une seule machine en étudiant bien les notions de volatilité et de redistribution avant de choisir le modèle qui vous convient pour mieux affiner vos chances.

Une machine à sous qui vient d’offrir un jackpot est à éviter

Beaucoup pensent qu’une machine à sous ne peut pas donner deux jackpots consécutifs, même s’ils sont espacés d’un certain laps de temps. Tout est imprévisible, et le système RNG (Random Number Generator) a été conçu pour cela. Cette affirmation n’est donc pas plausible, il ne faut en aucun cas miser sur cet aspect.