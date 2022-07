Japan Expo 2022 – Guide du joueur avisé

Dans moins d’une semaine, la Japan Expo lance le coup d’envoi de sa 21ème édition. Si le jeu vidéo n’y est pas central, reste que certains grands noms, japonais ou non, seront présents, et qu’il sera bien évidemment possible de s’essayer à des jeux classiques, récemment sortis, ou même à sortir prochainement.

Mais, avec un événement aussi massif, il peut être facile de se perdre lorsqu’on essaie d’établir une feuille de route : pour un joueur, quels sont les moments incontournables à la Japan Expo 2022 ?

Tester et jouer à des jeux vidéo à la Japan Expo 2022

Bien entendu, le premier studio auquel on pense lorsqu’on parle de jeu vidéo au Japon, c’est bien Nintendo. Comme d’habitude, il sera possible de s’essayer aux sorties récentes et à venir sur Nintendo Switch aux stands B674 et B698, dans le hall 6.

Plus précisément, ce seront Nintendo Switch Sports, Mario Strikers: Battle League Football, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, Monster Hunter Rise — Sunbreak, ainsi que Mario Kart Deluxe, avec ses nouveaux circuits additionnels qu’il sera possible de tester.

Ceux qui le voudront pourront également participer aux divers tournois prenant place sur le stand, sur, notamment, Super Smash Bros. Ultimate, Splatoon 2 ou Mario Kart Deluxe.

Atlus et SEGA se partageront un espace sur le stand Koch Media E656 dans le hall 6, et proposeront également certaines de leurs licences à l’essai. Du côté de SEGA, on note encore une fois une borne pour essayer l’adaptation de Demon Slayer, mais aussi Hatsune Miku Project DIVA Mega Mix +. Parlant de la diva virtuelle, il sera aussi possible de pouvoir prendre la pose avec elle ou Sonic sur l’attraction photo sur le stand. Pour ce qui est du studio Atlus, ce sera seulement Persona 4 Arena Ultimax qui sera à l’essai. Pour l’attraction photo dédiée au studio, ce seront les protagonistes de Soul Hackers 2, Ringo et Figue, qui seront présents.

Capcom, au stand E656, mettra à disposition des bornes pour jouer en exclusivité européenne le dernier opus de sa licence principale, Street Fighter 6, prévu pour 2023. BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT (H218), quant à lui, surfe sur la vague One Piece. Alors que le film One Piece Red débarque sur les écrans de cinéma français, le studio met à disposition des bornes pour essayer le prochain jeu de la licence : One Piece Odyssey.

Les studios présents ne se limitent pas qu’à des japonais : il sera aussi possible de se retrouver sur le stand d’Ankama Games (F229b – Hall 5A), afin d’affronter le nouveau grand méchant Cire Momore sur Dofus, WAKFU et WOVEN et de récupérer quelques récompenses.

Hoyoverse sera bien évidemment de la partie, avec un stand en B642 dans le hall 6, il sera possible de s’essayer à Genshin Impact bien entendu, mais également à Honkai Impact 3rd et Honkai Star Rail, ce dernier n’étant pas encore disponible sur mobile, ce sera un bon moyen de se faire une idée de comment rendra le premier RPG tour par tour grande échelle de Hoyoverse une fois en main !

Particper à des animations à la Japan Expo 2022

Pour ce qui est des animations, c’est Hoyoverse qui se taille la part du lion. Le stand de Japan Expo semble offrir des attractions similaires à celles déjà proposées lors de l’anime expo aux États-Unis. Jeu de piste et interventions d’influenceurs seront de mise, mais s’y ajoute aussi un concert spécial par le groupe Starrysky, déjà appelé par Hoyoverse pour réaliser une chanson de style « opening d’anime » pour leur licence phare.

Ce sont surtout des stands d’associations qui se chargent de ce volet. Que ce soit Octogone Gaming (L719 — Hall 6), qui proposera des matchs 1 vs 1 sur des jeux allant de Tekken à Mario Kart Deluxe, Rétro du Coeur (L734 — Hall 6), qui mettra en valeur le jeu vidéo rétro, ou même DDR-Belgium (N715 — Hall 6) et JVM-Events (L748 — Hall 6) qui, quant à eux, mettront en valeur les jeux de rythme : tous les genres à l’honneur dans le jeu vidéo à la japonaise seront présent.

Enfin, pas exactement du jeu vidéo, mais très adjacent, les événements de cosplay feront aussi la part belle aux licences les plus populaires. Certains événements y sont dédiés, comme le panel cosplay Genshin Impact du dimanche, sur la scène Kitsuné à partir de 13 h 30. D’autres sont plus généraux, mais ne doivent pas être ignorés pour autant. Le plus grand concours de cosplay en Europe, l’European Cosplay Gathering, pour sa dixième édition propose une exposition de photos et de costumes, dans lesquels sera possible de voir transposés dans le monde réel des licences telles que Zelda ou The Witcher.

Voir des conférences et participer à des séances de dédicace

Le grand invité en jeu vidéo de cette édition, c’est bien le PDG de CyberConnect 2, Hiroshi Matsuyama. Il vient pour présenter le dernier jeu de son studio, Fuga Melodies of Steel, et présenter sa suite, Fuga Mélodies of Steel 2. Le studio, qui s’illustre généralement dans des productions de jeux adaptés de licences, est notamment derrière des jeux comme la série des Naruto Ultimate Ninja ou, au plus récent, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles.

Hiroshi Matsuyama sera présent lors de diverses conférences, sur la scène Kuri, pour présenter l’expérience que représente le travail au Japon en tant qu’étranger, et sur la scène Nezumi, pour présenter les deux opus de Fuga. Il sera aussi possible de retrouver le chara-designer Yûsuke Kozaki, qui a travaillé sur des jeux tels que Xenoblade Chronicles 2, No More Heroes, et divers opus de Fire Emblem en conférence le dimanche sur la scène Také.

Si la Japan Expo n’est pas une terre de jeu vidéo à proprement parler, le médium y reste omniprésent. Il faut dire que le Japon reste la maison-mère de beaucoup de licences, qu’elles soient dans leur âge d’or, profitent d’une gloire passée qui les illuminent encore, ou soit naissante.

Par la culture du dôjin, en allant au-delà des classiques Nintendo, SEGA, et autres Square Enix, le Japon est passé maître dans la création de licences auto-produites qui deviennent des mastodontes de l’industrie culturelle grâce à la pratique du media mix. On pense bien évidemment immédiatement à la série des jeux et animes Fate, avec sa sortie mobile Fate Grand Order qui reste, sept ans après sa sortie, parmi les jeux les plus rentables sur iPhone, par exemple.

Bien entendu, le salon ne va pas nous régaler en annonces à la manière d’un événement spécialisé. Pour autant, un amateur de jeu vidéo pourra très certainement y trouver son compte : manette en main, en train d’échanger avec un autre visiteur, nul doute que de beaux souvenirs de jeu vont s’y créer.