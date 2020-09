Inertial Drift – Ça glisse au pays des vermeils

On vous en parlait un peu en juin dernier (voir articles en bas de page) : Inertial Drift, le petit nouveau-venu sur la scène arcade automobile, est désormais disponible sur les supports usuels, à savoir, PC, Switch, Xbox One (ou pas) et PlayStation 4. Et si vous êtes un peu branché anime et manga, le nom du jeu ne manquera pas de vous évoquer quelque chose de similaire à ce qui vous est proposé dans ce jeu…

En effet, difficile de ne pas rapprocher un jeu de caisse arcade basé sur le drift à grande vitesse et appelé Inertial Drive de la série, animée ou non, Initial D, qui traite fort à propos de courses endiablées sur de la musique de style eurobeat parfaitement grisante (à ne pas écouter au volant, vous êtes prévenu, à moins d’avoir un stock illimité de points de permis). Voyez plutôt.

Pour en revenir à notre Inertial Drive, du coup, kézako ? Eh bien, il s’agit ni plus ni moins d’un jeu de course très axé sur la maîtrise des trajectoires, doté d’un style néo-rétro de fort belle facture façon anime, et de paysages et visuels généralement bien néon, avec des nuances de bleuté et de vermeil, pour illustrer le fait que ces affrontements motorisés clandestins se déroulent en général au crépuscule, de nuit ou à l’aube. Superbe.

Quant au gameplay, il s’annonce à la fois simple de concept et ardu dans sa mise en pratique efficace et pro, comme souvent, avec pour résumer grassement, un maniement façon twin-stick, à savoir avec un stick pour contrôler les trajectoires et un autre pour gérer l’importance des dérapages.

Inertial Drift est disponible depuis le 11 septembre sur les machines qu’on a nommées plus haut (sauf sur Xbox, semblerait-il, pour le moment). Il vous en coûtera 19,99€ sur les consoles, mais sur PC, il bénéficie actuellement d’une offre Steam temporaire le plaçant à 17,99€, donc choisissez votre véhicule, et… start your engine ! Au menu, du solo, seize véhicules, vingt circuits, du multi local et online… De quoi laisser de belles traces de pneus… sur le bitume, s’entend !