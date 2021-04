Incendie criminel à l’usine de production PS5 – Vers une pénurie définitive ?

Dans la nuit du 30 mars au 1er avril 2021, peu après minuit, l’usine de production de PlayStation 5 située dans la périphérie de Kisarazu, dans la préfecture de Chiba au Japon, a été victime d’un grave incendie criminel. De nombreuses dégradations volontaires ont également été constatées.

Le feu a brûlé et détruit plus de 9 000 m2 d’un bâtiment de 15 000 m2 appartenant à Sony. Les principales zones touchées sont les chaînes de production, les entrepôts de stockage et les zones de tests des consoles. Cinq lances de pompiers, quarante-deux sapeurs-pompiers et neuf véhicules des casernes alentour ont été mobilisés en urgence et furent nécessaires pour éteindre les flammes.

Teiyu Goto, le concepteur de la console originale, et Hiroyuki Kusakabe, architecte général chez Sony Global Manufacturing & Operations Corporation, sous le choc, témoignent :

Le feu a pris entre minuit et une heure. Nous venions de finir une inspection générale des lignes de production, et nous avons eu l’impression d’avoir été surpris par un feu d’artifice à l’intérieur de l’usine. Tout à coup de la fumée, et d’immenses flammes partout. Goto-san a déclenché l’alarme et tout le monde a fui.

Tout le matériel se trouvait sur place. Tout a été détruit. Tous les stocks. Tout était complètement recroquevillé et carbonisé sous l’effet de la chaleur du feu. Nous n’avons plus rien, nous avons tout perdu dans le hangar.

Kenichiro Yoshida, le PDG de Sony Japon, est lui aussi dévasté.

Les dégâts et préjudices se chiffrent en plusieurs dizaines de millions de dollars. Ma seule consolation est que personne n’a été gravement blessé.

Les spécialistes en économie sont formels, cet incendie criminel est une catastrophe pour la production mondiale de PS5.

Les prix risquent de monter en flèche, et l’approvisionnement de consoles pourrait ne plus être assuré pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. On prévoit déjà des reventes de consoles PlaySation 5 à plusieurs milliers d’euros.

Microsoft pourrait profiter de la situation, et submerger le marché avec ses Xbox Series X|S.

L’enquête est en cours

Les enquêteurs ont pu rapidement prendre possession des enregistrements des caméras de surveillance, dont les sauvegardes étaient transférées à un serveur distant.

Les images montreraient deux jeunes hommes, entre 20 et 35 ans, vêtus de sweat-shirts sur lesquels on distingue des logos “Xbox”. Selon l’un des inspecteurs, l’un deux portait une casquette sur laquelle “SEGA” apparaît.

Goto-San, téléphone à la main, tente de parer au plus urgent :

Je cherche désespérément un électricien pour refaire les branchements, remettre en route les deux frigos qu’il nous reste et pouvoir sauver les déjeuners des employés.