Quelles images choisir pour illustrer vos différents articles gaming ?

De prime abord, cette question peut vous sembler assez particulière… Saviez-vous que le journalisme lié au divertissement numérique était extrêmement vaste ? En dehors des tests de jeux vidéo ou de consoles, les rédacteurs peuvent être amenés à faire des chroniques sur un phénomène lié au gaming ou des hors-séries traitant d’un univers proche (manga, cosplay, etc.). Bien évidemment, chaque type d’articles vient avec ses règles. Quand un test peut se permettre un style littéraire très dynamique, une chronique aura très souvent un rythme bien plus lent. Mais les différences ne s’arrêtent pas là. Quand il s’agit d’illustrer un article, tests et chroniques de jeux vidéo n’ont strictement plus rien en commun.

Imager un test de jeu vidéo

Comme vous avez pu le constater en parcourant les tests de New Game Plus, la norme pour ce type d’articles est d’utiliser des captures d’écran. Après tout, si un internaute lit un test, c’est avant tout pour avoir une opinion réelle de l’expérience de jeu. Prouvez-lui que vous savez de quoi vous parlez en insérant les captures de votre expérience directement dans l’article. Autant vous le dire tout de suite, si vous réalisez un test, ne songez pas une seule minute à utiliser des images trouvées sur internet. Elles peuvent être de la meilleure qualité qui soit, elles ne satisferont pas la faim insatiable des lecteurs. Ces derniers veulent pouvoir se faire une idée du jeu au travers de votre expérience, pas simplement regarder de jolies images. C’est pourquoi tous les tests de jeux vidéo se doivent d’être accompagnés de belles captures d’écran (ou screenshots). Ainsi, le lecteur voit à travers vos yeux. Cela lui donne l’impression d’être derrière la manette ou le clavier. Plus encore si vous réalisez une vidéo démonstrative. Par contre, c’est tout le contraire quand il s’agit de constituer un dossier spécial aussi appelé chronique. Sceptique ? Attendez d’en savoir un peu plus sur ce sujet.

Donner envie de lire vos chroniques gaming

Honnêtement, les chroniques ne sont pas les articles les plus sexy… Très souvent volumineuses, elles traitent en profondeur de sujets relatifs au gaming. Par exemple, des thèmes comme “De Resident Evil (1996) à Blair Witch (2019) : comment les jeux d’horreur ont réussi à séduire le grand public ?” ou “Les jeux vidéo rendent-ils vraiment violents ?” se prêtent parfaitement à cet exercice. Certes, au cours de son exposé, une chronique cite de nombreux jeux vidéo. Mais pour attirer les regards, des images gratuites fortes sont nécessaires. Imaginez un instant… Pour que votre chronique sur les jeux d’horreur en impose, vous décidez d’utiliser la photo d’une femme dont le corps est recouvert d’empreintes de mains sanguinolentes… N’est-ce pas le moyen idéal de planter le décor ? Pensiez-vous que vous auriez pu avoir le même effet avec une capture d’écran d’un jeu vidéo ? De temps en temps, levez le nez de vos mondes virtuels et plongez la tête première dans l’onirisme des photographes professionnels…