Les Horror Game Awards reviennent en ce mois de décembre

Il n’y a pas que les Game Awards dans la vie, car aux côtés de cette surmédiatisée cérémonie des Oscars du jeu vidéo, d’autres commémorations tentent aussi d’exister. Pour nous autres français, l’équivalent de nos Césars sont les Pégases qui se déroulent chaque année et qui connaissent un engouement croissant. Pour les amateurs d’horreur, il existe les Horror Game Awards qui ont lieu depuis deux ans maintenant et qui deviennent un rendez-vous incontournable pour tous les fans du genre. De grands noms de l’industrie commencent à se joindre à l’organisation et c’est le signe que les choses vont bon train.

Alors oui, cela reste tout de même assez confidentiel. Ici pas de show sur scène coutant une somme d’argent astronomique et qui a donc grand besoin d’être parrainé par des régies publicitaires, mais bien une livesteam qui récompense les meilleurs jeux horrifiques de l’année arrivant à terme. Comme toute cérémonie qui se respecte, il existe plusieurs catégories, et aucun éditeur ou développeur n’a à verser le moindre centime pour être nominé. Et pour s’assurer de l’engouement qui commence à se former autour des Horror Game Awards, il n’y a qu’à jeter un œil aux présentateurs qui seront présents cette année.

Seront donc présents Glen Schofield, créateur de Dead Space et The Calysto Protocol ; Hifumi K?no, réalisateur de Clock Tower ; Nick Apostolides, la voix actuelle de Leon S. Kennedy de la saga Resident Evil ; ainsi que Cicada Sirens, compositrice de l’absolument génial Signalis. Et ce ne sont là pour le moment que les noms annoncés, car il pourrait bien y avoir d’autres surprises. Des créateurs de contenu seront aussi de la partie comme AnEternalEnigma, 8-BitRyan et SuperHorrorBro.

Aussi, si on ne connait toujours pas la liste des nominés, on peut aisément imaginer que Still Wakes the Deep, Crow Country, Alone in the Dark, Silent Hill 2 ou encore Indika et Slitterhead le seront. Par ailleurs, on compte cette année 16 catégories différentes, soit cinq de plus que l’année dernière. Les voicis :

Meilleur développeur de jeu d’horreur

Meilleure bande-son

Meilleur scénario

Meilleure performance

Meilleur jeu d’horreur multijoueur

Meilleur survival-horror

Meilleur jeu d’horreur indépendant

Jeu d’horreur le plus accessible

Meilleur jeu d’horreur en VR

Meilleur développeur indépendant

Meilleur streamer d’horreur

Le meilleur jeu d’horreur choisi par les joueurs

Le jeu d’horreur le plus attendu

Meilleur jeu d’horreur de l’année

Prix de la réussite technique

Prix pour l’ensemble de la carrière

On notera que les deux derniers prix qui sont inédits, seront décernés par un jury composé de grands noms du jeu vidéo. En faire un listing complet serait bien trop long, mais voici quelques-uns des noms qui figureront dans cette liste. David Jaffe, directeur d’une partie de la licence God of War et de Twisted Metals ; Sam Barlow, directeur de Telling Lies, Immortality ou encore Her Story ; Usagi Tanaka, directeur artistique sur Silent Hill 3 ; ou encore Stephen Kick, directeur du remake de System Shock et dirigeant de Night Dive Studio, ainsi qu’Alistair Hope, ni plus ni moins que le directeur d’Alien Isolation.

Une belle brochette de noms et ça fait du bien de voir des développeurs, réalisateurs, compositeurs, directeur artistique, attribuer des prix à leurs confrères. Quant à la cérémonie des Horror Game Awards, elle se tiendra le 14 décembre prochain sur YouTube, et devrait réunir bien des fans du genre avec qui, et pour l’avoir expérimenté l’année dernière, il est bien sympa de discuter sur le chat. Alors qui succédera à Alan Wake 2 ?