Les jeux vidéo et le football – Une grande histoire d’amour qui dure

Le football est le sport le plus populaire au monde. Des milliards de personnes dans le monde entier aiment regarder ce sport ou même le pratiquer. Les jeux vidéo sont également extrêmement populaires, il n’est donc pas surprenant que les deux se soient combinés et que les jeux vidéo sur le football soient également extrêmement populaires.

L’histoire du football dans les jeux vidéo est longue et exhaustive. Tout au long de cet article, nous allons explorer ce sujet, depuis les tout premiers titres jusqu’à la pointe de la technologie, et même ce que l’avenir nous réserve sur les prochaines années.

Les premiers jeux de console de football

Lorsque les consoles et les ordinateurs personnels ont fait leur apparition sur le marché, la popularité du football a donné naissance à une variété de jeux vidéo de football auxquels les gens pouvaient directement jouer chez eux.

En 1980, Pele’s Soccer a été lancé sur la console Atari 2600. En 1983, International Soccer est sorti sur le système Commodore 64, et a été le premier jeu vidéo de football à présenter des foules animées. C’est à cette époque queFootball Manager et Match Day ont lancé le nouveau sous-genre des simulateurs de gestion.

La fin des années 1980 a vu naître des jeux tels que Kick Off et ses suites Kick Off 2, qui était le premier jeu à inclure une physique rudimentaire du ballon, développé par le concepteur de jeux britannique Dino Dini.

L’âge d’or commence

En 1992, la série régnante Kick Off (ainsi que Goal!) voit arriver un nouveau concurrent sur le marché : Sensible Soccer, qui proposait des kits d’équipe personnalisables. Parmi les autres acteurs de la bataille des jeux vidéo de football, citons la série Actua Soccer, qui a fait une percée dans les graphismes en 3D, et même une ligne officielle de jeux publiée par le club anglais Manchester United.

L’âge d’or des jeux vidéo de football, qui perdure sans doute encore aujourd’hui, commençait. Toutefois, les titans les plus notables de cette ère sont les séries suivantes, qui se sont longtemps disputées la première place et se sont emparées de la grande majorité du marché.

La série FIFA

Le premier jeu FIFA, FIFA International Soccer, est sorti en 1993 et présentait une vue isométrique (au lieu d’une vue aérienne), ce qui constituait une percée. C’est le jeu vidéo le plus vendu de l’année. La série FIFA présentait l’énorme avantage d’une licence officielle, ce qui signifie que les noms réels des joueurs et des équipes pouvaient être utilisés. La série se poursuit à ce jour et reste la série de jeux de football la plus populaire.

La série Pro Evolution Soccer

Connue au Japon sous le nom de Winning Eleven, la série Pro Evolution Soccer a fait ses débuts en 2001 sur la console PlayStation 2. Bien que FIFA ait finalement remporté la bataille, la série Pro Evolution Soccer a été un concurrent sérieux pendant de nombreuses années dans les années 2000 et au début des années 2010.

La série Football Manager

À ne pas confondre avec le jeu Football Manager de Kevin Toms des années 1980, la série, qui a débuté avec Championship Manager en 1992, continue de produire chaque année des titres à grand succès.

Quel est l’avenir des jeux vidéo de football ?

À l’approche du tournoi Belgique Euro 2020, l’intérêt pour le football reste très élevé, et les séries de jeux vidéo de football les plus populaires devraient continuer à sortir des titres dans un avenir proche. En termes de technologie, il est probable que nous verrons la VR, ou réalité virtuelle, jouer un rôle plus important dans les jeux vidéo en général, y compris les jeux vidéo de football.

Il semble également probable que le modèle de service d’abonnement devienne le modèle dominant pour les jeux de football, remplaçant l’ancien modèle de « sortie annuelle ». Cela signifie que les jeux seront mis à jour pour refléter les changements réels dans le sport, tels que les transferts de joueurs.