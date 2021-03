Pour la HOOOOOOOORDE ! Hearthstone : Forgés dans les Tarides

Hearthstone : Forgés dans les Tarides, voilà le titre de la nouvelle extension du fameux jeu de cartes à collectionner qui a marqué le monde vidéoludique. Un jeu qui est, pour rappel, développé, édité et distribué par Blizzard, et qui est donc un jeu solo ou multijoueur (ce qui est quand même conseillé) sorti en 2012 (déjà !) et disponible sur PC et mobile.

Ainsi, pauvre hère, vous entrez dans les Tarides, une contrée où l’on peut discerner les premiers pas des légendes prochaines (peut-être vous ?), là ou les citoyens de Kalimdor usent de leurs pouvoirs contre harpies, centaures, hurans hirsutes, là ou naissent les héros, les grands, les seuls : les guerriers forgés dans les Tarides !

Hearthstone : Forgés dans les Tarides arrivera donc au printemps avec 135 cartes à collectionner. Une nouvelle compétence fait son apparition, la frénésie : si un monstre survit à une attaque et dispose de cet effet, alors une capacité décrite sur la carte s’active. De plus, le système de sort de rang arrive. Les dix classes y auront accès, et le sort gagnera en puissance lorsque vous aurez obtenu cinq et dix cristaux de mana, qu’ils soient dans votre main ou votre deck.

Autre nouveauté : les écoles de magie. Intégrées de manière rétroactive aux cartes de sorts déjà disponibles, elles ajoutent des synergies et de la profondeur à votre collection. En modes Standard et Libre, les sorts sont désormais répartis dans sept écoles de magie. Enfin, dix serviteurs mercenaires légendaires, représentant chacun une classe différente, arrivent également.

Vous pouvez préacheter deux packs pour l’extension Hearthstone : Forgés dans les Tarides, le premier, classique, au prix de 49,99€, vous octroie 60 paquets de cartes, deux légendaires aléatoires ainsi que le dos de carte Hamuul. Le second, au prix de 79,99€, vous confère 80 paquets, cinq paquets dorés, deux cartes légendaires dorées, le dos de carte Hamuul, le héro druide Hamuul Totem-Runique et les avantages de champs de bataille. Alors préparez-vous, affûtez votre hache pour cette extension qui arrive ce 30 mars.