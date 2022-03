Haven – Une mise à jour pour toujours plus d’amour

On aurait tendance à l’oublier quand on se promène sur les réseaux sociaux (et plus particulièrement sur Twitter), mais nous vivons dans un monde dans lequel le genre et la sexualité ne sont plus forcément des concepts à associer mécaniquement ensemble. Et c’est tant mieux. Dans un monde qui tournait encore il y a quelques années aux hommes modèles « armoire à glace » et femme « taille de guêpe », c’est bon de voir des studios comme celui derrière Haven prendre des initiatives.

Depuis une poignée de jours maintenant, le dernier jeu des Français de The Game Bakers a accueilli une mise à jour gratuite permettant de vivre cette histoire d’amour originale aux confins de l’espace sans être bridé. Ainsi, si par conviction personnelle, l’idée de suivre l’amour d’un homme et d’une femme contre un monde hostile ne vous enchante guère, il sera dorénavant possible de changer le sexe des protagonistes (et donc leur genre) de manière à vivre la relation de votre choix.

Bon, si ça se trouve, Haven, ça ne vous dit rien (et comment vous en vouloir, au rythme où les sorties s’enchaînent), alors autant profiter de ce moment pour vous le détailler un peu. Ça ne se voit pas au premier coup d’œil, mais il s’agit en fait d’un action-RPG lorgnant assez fréquemment du côté des visual novels. Il raconte l’histoire de Yu et Kay, un jeune couple échoué sur une planète hostile et qui doivent combattre ensemble pour survivre. Indéniablement, le pitch se vend bien, mais prudence, car Haven ne rend pas une copie parfaite, notamment au niveau du gameplay, un peu plat et facile (plutôt cocasse de la part du studio qui a signé Furi). Mais pour ceux à la recherche d’un jeu léger et de romance, il devrait cocher toutes les cases.

Alors oui, il reste bien des formes de sexualité et de genre qui ne sont pas représentées dans le jeu, mais il faut reconnaître que c’est un pas en avant. Haven est disponible sur consoles PlayStation, consoles Xbox, PC et Nintendo Switch. Dernier point : pour ceux qui ont des problèmes avec les pronoms et qui n’arrivent pas à se décider entre « il », « elle » ou « iel », n’oubliez pas que l’amour, ça se discute avant tout avec « nous ».