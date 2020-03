Ori and the Will of the Wisps – Comment vaincre le boss Shriek ?

Ori and the Will of the Wisps possède une drôle de courbe de difficulté. Après une première partie assez classique qui nous permet d’apprécier sa patte graphique sans trop détourner notre attention de promeneur grâce à une relative absence de difficulté, le jeu prend un tournant avec son premier vrai boss. Une sorte de deuxième partie, beaucoup moins “promenade de santé” s’enclenche alors, réclamant un peu plus de doigté.

Cette partie trouve son apogée avec le tout dernier boss, Shriek, qui pourrait décourager un joueur mal préparé. Heureusement, avec un peu d’entraînement et une bonne analyse de ses patterns, cet ultime boss est bien moins difficile qu’il n’y paraît.

Venir à bout de Shriek, le dernier boss.

Le combat contre Shriek se jouera en trois étapes durant lesquelles la difficulté va aller crescendo. Pendant les deux premières étapes, nous vous conseillons d’y aller petit à petit, patiemment, en faisant tout pour conserver un max de santé pour la troisième et dernière partie du combat. Durant tout le combat, seuls les coups portés à la tête feront perdre des points de vie au monstre.

Première étape. Durant cette première phase, on risque d’être tout d’abord surpris par les différents moves du monstre. Cependant, rien qui ne peut être esquivé. Ne pas rester trop longtemps entre ses pattes, ou il cherchera à vous écraser ou à arracher la tête d’Ori d’une gifle monumentale.

Alors qu’il a pris son envol, une fumée blanchâtre indique le point d’impact où il va venir s’écraser. Eloignez-vous, mais pas trop, de façon à lui envoyer un ou deux coup(s) une fois qu’il a atterri. Un ou deux, pas plus. Ne soyez pas gourmand, et écartez-vous aussitôt. Quand il est au sol, il attaque de trois façons : il essaie de vous écraser, il balaie le sol à coup de serres, ou il crache un laser. Pour les deux premières attaques, il suffit d’être assez loin au moment de l’attaque. L’écrasement est suivi d’une onde d’énergie qui court au sol des deux côtés, mais sauter au-dessus permet de l’esquiver sans trop de difficulté. Pour le laser, il va falloir courir devant pour l’éviter.

L’une des attaques aériennes particulièrement dangereuse consiste pour Shriek à passer d’un côté de l’écran à l’autre en volant, infligeant de lourds dégâts à Ori sur son passage. Cette attaque est annoncée par un premier passage de la bête, à l’horizontal, en arrière-plan. C’est à ce moment qu’il faut sauter, puis se projeter dans les airs à la vertical grâce à la technique de la frappe, et enfin, essayer de rester le plus haut le plus longtemps possible en planant avec la plume, le temps que le monstre fasse son passage.

La fumée noire sur la droite, signe d’un passage horizontale de Shriek, qu’on évite grâce à une frappe verticale.

Enfin, sa dernière attaque consistera à lancer des boulettes. C’est une attaque qu’il réalise sans se poser, annoncée par une position de vol stationnaire au premier plan. Et c’est une bonne occasion de lui infliger quelques points de dégâts en lui renvoyant quelques boulettes grâce encore à la technique de la frappe. Un ou deux coup(s) direct(s) quand il se pose, une ou deux boulettes renvoyée(s) quand il attaque, et beaucoup d’esquive, c’est ainsi que vous viendrez à bout de cette première phase. C’est le moment de lui envoyer quelques boules de feu également, pour accélérer un peu le processus, si vous avez fait le plein d’énergie. Une fois environ un quart de son énergie perdue, Shriek s’envolera pour lancer la phase deux du combat.

Deuxième étape. Après un court niveau de plateformes (où il faudra utiliser au maximum les techniques de la frappe et de la ruée pour toujours garder son avance sur le volatile), on se retrouve dans une phase de combat qui ressemble beaucoup à la première. Mais le monstre va changer un peu sa routine.

Autre changement, l’apparition d’un cristal d’énergie, qui “repousse” assez lentement. Rappelons que le secret de ce combat, c’est l’énergie vitale. Si vous avez perdu quelques points de vie, rechargez-vous grâce à la compétence correspondante, et profitez au maximum du cristal d’énergie pour faire ainsi le plein d’énergie vitale. Cela signifie aussi qu’il faut y aller doucement sur les compétences qui dépensent de l’énergie et favoriser la régénération. Il faudra arriver en phase trois avec tous ses points de vie.

Dans cette seconde phase de combat, Shriek va répéter ses attaques aériennes d’un bout à l’autre de l’écran, toujours annoncées par un premier passage, et toujours esquivables grâce à la frappe. Cette attaque trouvera une variation en diagonale, annoncée de la même manière par un premier passage, et qu’on évitera toujours grâce à la frappe, mais cette fois en dirigeant Ori dans la direction inverse, de façon à ce que la direction de l’attaque de Shriek et la direction de la frappe d’Ori forment un X.

Enfin, Shriek peut attaquer en venant du fond de l’écran et en fonçant droit sur le joueur. Cette attaque n’est pas annoncée, mais on voit l’oiseau à l’horizon, les ailes déployées à l’horizontale. C’est à ce moment qu’il faut lancer une frappe ver le haut. De la même manière, quand le sol se recouvre d’une sorte de fumée blanchâtre, c’est le signe qu’il faut aussi lancer une frappe à la vertical, pour esquiver une attaque qui balaie tout l’écran.

Quand il se pose au premier plan, il faut ruer vers un côté ou l’autre pour éviter son cri-qui-tue. Quand il se pose à l’arrière-plan, il va faire pleuvoir les boulettes. Inutile d’essayer de les lui renvoyer, cependant, la frappe peut être un moyen efficace de les esquiver. Prenez particulièrement garde aux projectiles roses, qui sont à tête chercheuse, et au nombre de quatre par attaque.

Les trois derniers types d’attaques sont ceux où Shriek se rend vulnérable. Pour toutes les attaques listées ci-dessus, contentez-vous d’esquiver et de conserver un maximum d’énergie. Récupérer les cristaux bleus chaque fois que c’est possible, et régénérez-vous chaque fois que c’est nécessaire pour rester avec la totalité de vos points de vie.

Quand Shriek est en vol stationnaire, il va lancer son laser. Restez campé à l’extrémité gauche de l’écran, il ne vous touchera pas. Une fois qu’il a commencé son attaque, lancez-vous grâce à la technique de la frappe au niveau de sa tête, et attaquez-le autant que possible. Comme lors de la phase une, il va tenter de vous écraser. L’impact est annoncé par une fumée blanche, et fonctionne toujours par trois durant cette phase. Esquivez les deux premiers impacts grâce à la ruée, et attaquez immédiatement après avoir esquivé le troisième.

Enfin, la troisième façon de lui occasionner des dégâts, c’est quand il se place sur la gauche ou la droite de l’écran. Il va alors lancer une pluie de boulettes. Elles sont très faciles à esquiver en projetant Ori à la vertical grâce à la frappe, puis il faut planer avec la plume jusqu’à la tête de Shriek pour l’attaquer au maximum.

Au bout d’un moment, Shriek va s’en prendre à la plateforme, rendant la tâche un peu plus compliquée, sans pour autant changer la technique à employer, et ce jusqu’à la phase trois. N’oubliez pas de conserver vos points de vie au maximum, et de dépenser votre énergie essentiellement pour régénérer si besoin.

Troisième et dernière étape. Shriek a entièrement détruit le sol. Il faut rester en l’air en utilisant la frappe sur la pluie de projectiles qui tombent sans discontinuer. Il va multiplier les attaques aériennes horizontales et diagonales avant de se placer sur un côté de l’écran pour cracher à nouveau des boulettes. C’est le seul moment où l’on pourra l’attaquer. En gérant bien vos attaques, il ne faudra répéter l’opération que deux fois. Cependant, esquiver ses attaques tout en se maintenant en l’air grâce à la frappe est très, très difficile, et vous allez prendre de gros dégâts.

D’où l’importance d’arriver avec le plein d’énergie vitale. Si c’est le cas, en restant suffisamment en l’air et en planant jusqu’à sa tête pour l’assaillir, vous devriez en venir à bout rapidement. Si ses attaques vous font trop de mal, vous n’avez peut-être pas suffisamment de cellules d’énergie vitale. Dans ce cas, abandonnez le combat, repartez sur la carte à la recherche de cellules vertes supplémentaires (Lupo peut vous vendre une carte qui révèle les emplacements des cellules).

En suivant ces conseils, et en insistant un peu, Shriek devrait vous paraître moins inaccessible que lors de votre première rencontre, et vous pourrez très bientôt assister à la fin d’Ori and the Will of the Wisps…