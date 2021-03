Guide Loop Hero – Comment bien choisir sa classe

Loop Hero est un jeu riche et dense, en maitriser chaque aspect demande de l’investissement et beaucoup de temps. Actuellement, trois classes sont disponibles dans le dernier hit de Devolver Digital. Vous découvrirez ci-après un guide sur l’essentiel des choses à savoir sur le Guerrier, le Voleur et le Necromancien. De quoi vous aider à y voir un peu plus clair, et vous permettre de parcourir cet univers avec toutes les armes de votre côté.

Si Loop Hero vous propose dès le départ d’incarner un Guerrier, vous pourrez très facilement débloquer les classes Voleur et Nécromancien en construisant certains bâtiments. Certes, en fonction de l’ordre dans lequel vous choisirez de construire ces bâtiments, cela rendra les autres classes disponibles plus ou moins rapidement. Chaque classe offre un petit quelque chose d’unique. Voici tout ce qu’il faut savoir sur chacune d’elle.

Le Guerrier

Les joueurs commencent tous le jeu en tant que guerrier. Bien que cette classe puisse sembler être un choix par défaut imposé aux débutants, les choses sont plus complexes qu’il n’y paraît. En effet, le guerrier possède une caractéristique qui lui est propre et qui le rend parfait pour faire des runs longs. Vous devez absolument savoir que les guerriers reçoivent un bonus de dégâts de +2 pour chaque seconde que dure un combat. Ainsi, votre héros deviendra plus puissant au fil des batailles, ce qui peut être très utile pour éliminer de puissants ennemis.

Le Voleur

La classe du Voleur est déverrouillée via le bâtiment Refuge. Notre expert en rapine a la particularité d’être ambidextre. Ce qui peut être formidable pour quiconque souhaite donner la priorité au DPS (dégâts par seconde). Cette classe a également la possibilité d’obtenir un meilleur butin grâce à un système de trophées unique.

Chaque ennemi tué par un voleur laissera tomber une sorte de trophée, et plus de trophées signifie un meilleur loot. Cela peut rendre les runs encore plus fun, car plus de victoires apportent encore plus de récompenses, ce qui vous incitera à vouloir toujours plus de combats, et ainsi de suite… La difficulté sera alors de savoir quand s’arrêter, sous peine de perdre une énorme partie de votre butin.

Le Nécromancien

La troisième classe du titre est le Nécromancien, qui est déverrouillée grâce à la Crypte. Les nécromanciens peuvent être très utiles car ils se tiennent à l’écart de l’action. Le fait de ne pas être au corps-à-corps changera pas mal de choses dans votre façon d’appréhender le combat. Afin de se battre, le Nécromancien invoque des squelettes pour combattre ses ennemis à sa place. La qualité et la puissance de chaque squelette dépendront des statistiques du héros, les joueurs devront donc se concentrer sur l’équipement du protagoniste et le choisir de sorte à accroitre au maximum ses caractéristiques.

Chaque classe de Loop Hero, Guerrier, Voleur et Nécromancien offre aux joueurs quelque chose d’unique dans leur gameplay. Pour cette raison, nous vous invitons donc à expérimenter avec chacune d’entre elles, et à faire votre choix en fonction de celle qui colle le mieux avec votre style de jeu.