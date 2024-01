Grounded II: Making The Last of Us Part II arrive la semaine prochaine

Décidément, on n’a pas fini de bouffer du The Last of Us à chaque repas pour le moment. Sorti la semaine dernière, The Last of Us Part II Remastered a, sans décevoir, démontré à lui seul que remastériser un jeu aussi jeune de vie n’était pas forcément une obligation immédiate, et ce, malgré quelques ajouts plutôt sympathiques, bien que dispensables. On ne peut que vous encourager à vous plonger dans notre critique si vous souhaitez avoir un avis plus éclairé sur la question.

Mais ne nous faites pas dire ce que l’on n’a pas dis, The Last of Us Part II est, et restera, l’un des AAA les plus aboutis et singuliers de l’histoire du jeu vidéo. Absolu, d’un nihilisme étonnant, il est l’illustration même que l’industrie du jeu vidéo peut être un véritablement vecteur créatif pour les auteurs, et ce, même lorsque l’on est censé créé un blockbuster devant tout écraser sur son passage commercialement parlant. Un chef-d’œuvre.

Néanmoins, lors des annonces entourant ce remaster, l’une d’entre elles nous avait particulièrement intriguées, puisque un documentaire intitulé Grounded II: Making The Last of Us Part II nous avait aussi été promis par Naughty Dog. Un making-of donc, qui, contrairement à nombre d’autres, serait réellement transparent quant à la production d’une telle œuvre en abordant différents sujets sensibles liés à l’industrie même du jeu vidéo.

Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un œil à la bande-annonce de ce dernier, car loin d’édulcorer ce qu’est le développement d’un jeu, il nous promet autant de rires que de larmes, en abordant des sujets chauds tels que le crunch et ses conséquences sur le moral des développeurs par exemple. Cette pratique étant vivement critiquée par les observateurs extérieurs (et intérieurs parfois même) est cependant démocratisée dans l’industrie et il serait très intéressant qu’un tel sujet soit soulevé avec transparence dans un making-of.

Aussi, Grounded II abordera l’impact de la crise Covid sur la conception du jeu et les questions qui vont avec, tout en abordant les répercussions des grosses fuites dont a été victime le titre lors de son développement. Des leaks qui avaient d’ailleurs lâché dans la nature l’un des twists les plus importants de l’histoire de cette suite, causant ainsi bien des soucis à Naughty Dog.

Alors oui, Grounded II: Making The Last of Us Part II promet beaucoup sur le papier et on espère qu’il tiendra ses promesses justement, car qu’un aussi gros studio comme Naugthy Dog communique ainsi en toute transparence sur des sujets aussi controversés que le crunch est un rare et précieux témoignage. Réponse le 2 février prochain via une mise à jour gratuite pour The Last of Us Part II Remastered ou directement sur YouTube à cette même date.