Forgotten Memories – Une expérience améliorée arrive

Le développeur Psychose Interactive a annoncé la sortie prochaine de Forgotten Memories: Remastered Edition sur Switch, iOS et Android, prévue pour le 28 octobre.

Cette nouvelle version du jeu, initialement lancé en 2015 sur mobiles, est présentée comme une édition remastérisée comprenant plusieurs ajustements et ajouts. Bien que les détails précis sur l’étendue des améliorations soient encore limités, Psychose Interactive évoque surtout des améliorations graphiques et sonores, ainsi que des modifications visant à moderniser l’expérience de jeu.

Dans Forgotten Memories, les joueurs suivent Rose Hawkins, une détective qui se retrouve plongée dans une série d’événements mystérieux lors d’une enquête. Ce jeu, qui s’inspire des grands titres de survival horror des années 90, combine exploration, résolution d’énigmes et survie dans un univers sombre et oppressant.

La structure narrative semble mettre en avant une ambiance psychologique intense, avec une intrigue progressivement dévoilée à mesure que Rose progresse dans son enquête. Le studio annonce que cette édition remastérisée apportera des améliorations dans plusieurs aspects du jeu, notamment au niveau des graphismes, des textures et des effets d’éclairage.

Les systèmes de jeu, comme les combats et les interactions, pourraient aussi avoir été retravaillés pour offrir une expérience plus fluide et immersive. De nouvelles fonctionnalités, telles qu’un mode de difficulté supplémentaire et des succès inédits, sont également évoquées.

Bien qu’il soit difficile d’évaluer pleinement l’impact de ces changements avant son lancement officiel, Forgotten Memories: Remastered Edition semble s’adresser à la fois aux amateurs de la version originale et aux nouveaux joueurs qui recherchent une expérience de survival horror à l’ancienne, mais avec une touche de modernité.