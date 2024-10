Football Manager 2025 – La révolution c’est pour fin novembre

Sports Interactive commence enfin la promotion de Football Manager 2025, avec comme d’habitude, une communication qui tourne surtout autour des réseaux sociaux et de vidéos YouTube présentant les nouveautés de cette nouvelle itération de la licence. Sauf que cette année, les cartes sont complétement rabattues, puisque après quelques épisodes, certes réussis, mais qui avaient tendance à stagner, on nous annonce LA révolution tant attendue par les fans de la franchise de gestion footballistique.

Annoncé pour une sortie le 26 novembre prochain, Football Manager 2025 entend remettre tout le monde d’accord et passer un nouveau cap pour se moderniser. Fini le vieux moteur de jeu qui commençait sérieusement à prendre la poussière, puisque le rendu des matchs sera maintenant rendu pour le moteur Unity. Nous n’avons pour le moment pas pu voir à quoi cela ressemblerait, mais les développeurs affirment que c’est là « le bon visuel et technique le plus impressionnant de la série pour toute cette génération. »

On nous promet alors un rendu totalement nouveau, avec des animations réalistes tirées de matchs réels, ainsi qu’une mise en scène et une interface retravaillées. On espère de notre côté que l’on aura le droit à une modélisation fidèle des joueurs au moins un minimum connus, de même que des comportements qui leur correspondent, histoire que l’on puisse en reconnaitre certain au premier coup d’œil. Mais même sans cela, FM 2025 semble être déjà un grand bond en avant et il serait compréhensible que tout ne soit pas parfait au premier jeu qui adopte ce nouveau moteur.

Aussi, Sports Interactive annonce que toute l’interface du jeu a été revue, modernisée, et que les changements vis-à-vis des anciens jeux sont la résultante d’une large consultation des joueurs. Le studio a toujours été à l’écoute de sa communauté, jusqu’à même changer bien des aspects qui ne plaisaient pas d’une année à l’autre, et on peut donc avoir confiance en ces dires, et on espère alors que le tout se montrera à la hauteur.

Mais on devrait en savoir plus d’ici peu, puisque les développeurs ont, comme il est de coutume, dévoiler une feuille de route de vidéos YouTube qui présenteront toutes un aspect spécifique de ce FM 2025. D’ailleurs, ce nouveau titre marque enfin l’arrivée du football féminin, ce qui devrait ravir bon nombre de fans de la licence, tout en donnant encore un peu plus de lumière au sport féminin. Il était donc temps que la franchise se renouvelle et opère une nouvelle révolution, alors que Miles Jacobson, directeur de Sports Interactive, affirme que c’est « le point de départ du studio pour les 20,30 prochaines années ». Voilà qui promet.