Football Manager 2021 est enfin d’attaque sur Xbox Series X|S et One

Disponible depuis le 24 novembre dernier sur PC, Football Manager 2021 sort aujourd’hui après dix ans d’absences sur Xbox Series X|S et One dans une version épurée pour l’occasion. Se basant sur FM21 Touch, sorte de pendant light du jeu de gestion de Sports Interactive, cette mouture va à l’essentiel et base son contenu sur les transferts, les matchs et l’élaboration simple de tactiques.

Une version plus simple donc, moins chronophage forcément, et qui correspond à une consommation plus occasionnelle du jeu, même s’il reste addictif. Au-delà de ça, cela passe bien évidemment par une refonte de l’interface qui s’adapte alors à une navigation à la manette, certes moins intuitive, mais tout de même suffisamment agréable pour ne pas déranger outre mesure, bien au contraire.

Cependant, ce qui est appelé FM21 Xbox n’est pas une version au rabais et propose tout de même une base de données étendue et de très nombreuses options de management. En outre, les nouveautés marquantes de l’année sont au rendez-vous comme le match-day totalement repensé, les conférences de presse plus élaborées et un moteur graphique plus impressionnant.

Aussi, notons la présence du Smart Delivery permettant de jouer au jeu sur l’écosystème Xbox avec une seule version de ce dernier, et la prise en charge du Play Anywhere qui permet d’exporter sa sauvegarde sur n’importe quelles plateformes Microsoft, dont le PC. Toutes les informations concernant cette version sont disponibles sur le site officiel de Football Manager 2021.

En marge de cette sortie très attendue, tant elle représente une prise de risque, on ne sait en effet pas si le public sera au rendez-vous sur cette version console, on accueil aussi FM 21 Touch sur smartphones et tablettes. Rien de bien fou à en dire, cela reste presque la même version que l’année dernière, avec une refonte de l’interface et quelques petites options supplémentaires. Comme d’habitude, il sera possible de l’expérimenter aussi sur PC, pour celles et ceux qui veulent une expérience allant à l’essentiel de Football Manager 2021.

Enfin, n’oublions pas la version Nintendo Switch de FM 21 Touch qui verra elle le jour avant la fin de l’année et sera une copie conforme de ce que l’on a sur smartphones et tablettes.