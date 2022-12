Fleeting Symphony – Prestigieux retour à Spira (FFX)

Qu’on aime ou pas cet épisode, il faut reconnaitre que Final Fantasy X dispose d’une OST grandiose. Il suffit des premières notes de piano du célèbre morceau To Zanarkand pour se remémorer toutes les épreuves encourues par Tidus et sa bande, un souvenir puissant rempli de nostalgie. Un feu de camp, les armes disposées dans un coin, un silence pesant, le sanctuaire de Zanarkand au loin et une lourse décision à prendre. Le temps passe mais les souvenirs sont toujours présents. Et quoi de mieux que la musique comme vecteur d’émotions ? Le vinyle Fleeting Symphony proposé par nos amis de chez Wayô Records nous invite à sublimer ce doux souvenir par l’intermédiaire d’un concert donné par l’orchestre WDR de Cologne en 2016.

Les morceaux initialement composés par le trio Nobuo Uematsu (qu’on ne présente plus), Masashi Hamauzu (FFXIII) et Junya Nakano (FFIV), sont interprétés par l’orchestre conduit par le chef Wayne Marshall et dont le soliste n’est autre que le pianiste Benyamin Nuss, bien connu pour ses collaborations avec les plus grands compositeurs japonais. En résulte un coffret d’une beauté saisissante composé de douze morceaux, le tout réparti en deux vinyles.

Tracklist du vinyle Fleeting Symphony

DISC 1 (27:24)

SIDE A

To Zanarkand Tidus’s Theme – Yuna’s Theme Peril

SIDE B

The Splendid Performance Guadosalam – Seymour’s Theme Yuna’s Decision

DISC 2 (30:09)

SIDE C

The Wedding – Assault Suteki Da ne Servants of the Moutain

SIDE D

To Zanarkand – Hymn of the fayth Hymn of the fayth – Final Battle Ending theme

Oui, il n’y a pas tout mais c’est suffisant. Cette sélection marque toutes les étapes majeures du jeu, comme des marque-pages audio, chaque morceau fait écho à un moment bien précis de notre aventure à Spira. Zanarkand, le mariage, le premier baiser, le plan machiavélique de Seymour, la guerre Al Bhed, la bataille finale, mais quelle épopée !

Difficile de garder une once d’objectivité quand on parle de musique, et surtout issue d’un jeu qu’on adore, mais le vinyle de Fleeting Symphony est un bijou, une hymne d’amour sonore dédiée à un grand nom du jeu vidéo, à une aventure unique. Car au-delà de la beauté des notes, de la sublime composition, il y a tout un monde à découvrir, un monde familier pour certain, inconnu pour d’autres (jouez à Final Fantasy X) mais surtout un monde d’une richesse inégalée qui a forgé l’imaginaire de bon nombre de joueurs. Il serait faux de penser que le vinyle ne parlera qu’aux joueurs ayant aimé l’opus, et c’est là toute la magie de la musique, on peut se la réinterpréter, fabriquer le monde derrière les notes. Une chose est sûre, ce concert ne laissera personne indifférent. Mention spéciale au titre Servants of the Moutain et son puissant piano, sans nul doute notre préféré du coffret.

On prend le temps de remercier chaleureusement notre partenaire Wayô Records pour tout son travail à mettre en lumière la musique issue des jeux vidéo, et d’ajouter toujours plus de précieuses OSTs à notre collection.