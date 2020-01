Final Fantasy XIV prépare une Valention un peu spéciale

Final Fantasy XIV met en place un nouveau type de quête pour la Valention 2020.

Si les amoureux du monde entier s’apprêtent à fêter la Saint-Valentin dans le monde réel, il en a aussi qui attendent cet événement commercial, pour en profiter dans leur jeu vidéo préféré. Final Fantasy XIV ne faisant pas l’impasse sur le rendez-vous annuel des tourtereaux romantiques, vous allez très bientôt pouvoir vous délecter d’une atmosphère passionnée, teintée d’un rose bonbon aussi doux et sucré que les fesses de Cupidon. Mais avant de succomber à sa flèche, voyons un peu en détails ce que l’édition 2020 de la Valention nous réserve, car vous aller le voir, c’est beaucoup plus original qu’à l’accoutumée.

Les années précédentes, nous avions droit à des récompenses comme toujours, mais la quête disponible était assez basique, même si la scénarisation avait son petit charme. Hors, 2020 va bouleverser un peu les codes établis, et ce pour notre plus grand plaisir. On retrouve donc une suite de quêtes à récupérer auprès d’un PNJ, mais la subtilité se trouve dans la réalisation. Vous allez rencontrer trois messagers de l’amour, qui auront tous les trois des choses à vous raconter, vous feront finalement une proposition, et vous devrez donc choisir au bout du compte l’un de ces messagers, sous la forme d’un vote. Cela aura une incidence sur le monde (serveur) dans lequel vous vous trouvez, et à la fin de la période des votes, vous recevrez une récompense en fonction du messager ayant été le plus populaire.

Pour savoir quel PNJ consulter, les récompenses exactes, les objets qui pourront être récupérés, nous vous invitons à vous rendre sur la page officielle de la Valention, événement qui débutera le 29 janvier à 9h00, pour se terminer le 17 février à 15h59. Quant à la période des votes, elle débutera au même moment, mais se clôturera le 9 février à 15h59.