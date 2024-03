Fatal Fury: City of the Wolves – Le retour de la série se précise

Sans nouvel opus depuis 1999, ayant laissé sa place de favori à The King of Fighters, Fatal Fury, la série de versus fighting made by SNK Global, s’apprête à faire son grand retour. C’était chose connue depuis l’été 2022. Néanmoins, aujourd’hui, la nouveauté, c’est qu’il y a un peu moins de mystères quant à la date de parution qui lui est réservée, même si pour le moment, il va plutôt falloir se contenter d’une vague fenêtre de sortie bloquée à début 2025.

Mais cette dernière ne constituait pas le seul élément transmis au cours du SNK World Championship de Los Angeles, ce dimanche 17 mars. Le studio japonais a également diffusé quelques informations quant au gameplay de Fatal Fury: City of The Wolves. Et, dans un premier temps, c’est vers une partie du casting que notre œil se dirige. Un casting qui parlera en grande partie aux fans de la licence débutée en 1991.

Ainsi, Rock Howard et Ken Bogard seront de nouveau de la partie. Un statut de revenant dont bénéficieront également les deux autres personnages mis en avant dans l’une des vidéos publiées : Hotaru Futaba et Tizoc, lesquels combattants ont notamment eu leur heure de gloire dans la série des The King of Fighters. Quant aux petits nouveaux, il ne faudra pour le moment compter que sur la présence de Preecha, qui arbore une coupe de cheveux bigarrée de rose et de bleu.

En outre, cette nouvelle sortie publique a aussi permis de remettre sur le devant de la scène une spécificité de la série : le système de Rev, repensé pour l’occasion. Une mécanique fondée sur au moins trois mouvements (Rev Guard, Rev Accel et Rev Blow), conférant des capacités défensives ou encore offensives. Des compétences que certains personnages nous dévoileront dans pas très longtemps.

En effet, dans un peu plus d’un mois (entre les 27 et 29 avril prochain), au programme de l’EVO qui aura lieu au Japon, Fatal Fury: City of the Wolves reviendra pour cette fois-ci se proposer au public de l’événement avec une version jouable. Et il y a fort à parier que l’on aura droit à de nouvelles images. Il ne reste plus qu’à espérer avoir une meilleure vue sur les nouveautés qui nous semblent promises.