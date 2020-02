Fairy Tail reste lui aussi coincé sur l’autoroute des reports

Fairy Tail rate le coche du premier trimestre, et se reprogramme pour l’été.

Est-ce que l’on ne s’y attendait pas un peu dans le fond ? Avec la pelletée de reports que l’on a subis en ce début d’année, nous ne sommes même plus surpris de voir un autre titre se faire avaler par un trou noir calendaire. Fairy Tail devait sortir au mois de mars, mais il faut croire qu’Acnologia a encore frappé, laissant les fans sur le carreau, alors que finalement beaucoup d’attentes pèsent sur les épaules de ce J-RPG à licence. Après tout l’oeuvre de Hiro Mashima est un manga incontournable de ces dernières années, et alors même qu’il s’est arrêté il y a quelques temps maintenant, Natsu et sa guilde continuent de faire rêver les fans, notamment au moyen de spin-offs à la pelle.

Cependant, côté jeux vidéo, Fairy Tail n’a jamais été autant représenté qu’un Naruto ou un One Piece par exemple, pire encore il n’a jamais bénéficié d’aucune sortie sur consoles de salon. On comprend donc naturellement que GUST Studios aient envie de bichonner leur titre, qui on l’espère, sera tout aussi bon que leur excellent Atelier Ryza. C’est d’ailleurs le producteur du jeu, Keisuke Kikuchi, qui a tenu à prendre la parole dans un récent communiqué, afin de tenter de mieux faire passer la pilule concernant le report :

Je suis sincèrement désolé pour le report de Fairy Tail, ainsi que pour le désagrément causé à nos fans, à nos partenaires et à tous les gens investis dans le projet qui n’ont qu’une hâte, celle de voir le jeu fini. Permettez-nous s’il vous plait de prendre un peu plus de temps pour perfectionner le jeu et assurer la meilleure qualité possible, afin que l’on puisse offrir une véritable expérience immersive aux fans. Nous allons travailler très dur pour améliorer les effets magiques, les effets des cinématiques, améliorer les balances et plus encore ! Nous parlerons de toutes les améliorations en détails dans les prochains mois. Ce report nous permettra de nous assurer de vous proposer un jeu encore plus satisfaisant. Merci pour votre compréhension !

Bon allez, croyons-le sur parole, Fairy Tail devrait donc arriver entre nos mains dans une version fignolée à la perfection, mais on pardonnera vraiment monsieur Keisuke Kikuchi, s’il a eu en cours de développement la bonne idée de réduire un peu l’aspect fan service, qui avouons-le, était devenu bien trop présent dans le manga depuis plusieurs années. Sur ce, Fairy Tail est à présent reprogrammé pour le 25 juin 2020, et sa sortie se fera toujours sur PlayStation 4, Switch, et PC.