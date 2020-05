Fairy Tail – L’adaptation de Gust (encore) reportée !

Suite au Coronavirus, le studio Gust décide de reporter une nouvelle fois la sortie de Fairy Tail.

Si le début de l’année 2020 était plein de promesse en ce qui concerne les sorties de jeux, bon nombre de joueurs se sont vite vu désillusionner face aux reports massifs des sorties dues en grande partie au coronavirus. Malheureusement, cela touche aussi des studios qui nous avaient déjà demandé de patienter plus tôt dans l’année, et c’est notamment le cas du studio japonais Gust qui a annoncé hier un second report pour sa prochaine adaptation, Fairy Tail.

Déjà reporté une première fois à la date du 25 juin afin de peaufiner au mieux leur jeu, voici que ce dernier se voit cette fois-ci décaler jusqu’au 30 juillet prochain. Fairy Tail accuse donc le coup de quatre mois de retard comparé à la date de sortie initialement prévue qui était normalement calée pour le 15 mars. Un retard qui ne va pas manquer de décevoir une nouvelle fois les fans qui voient cette première adaptation sur console leur glisser entre les mains.

Bien entendu les raisons avancées par le studio Gust et Koei Tecmo sont parfaitement compréhensibles au vu de la situation sanitaire. Surtout quand on sait que les développeurs ont à cœur de proposer une adaptation très fidèle du manga de Hiro Mashima. New Games + a d’ailleurs eu l’occasion lors de la dernière PGW de s’entretenir avec Keisuke Kikuchi, le producteur du jeu Fairy Tail, qui avait partagé avec nous son envie de faire un jeu qui plairait aux fans du manga, et la pression qu’il en découlait.

Les joueurs devront donc prendre leurs mal en patience afin de pouvoir s’essayer à l’adaptation de ce célèbre manga. Pour rappel, le jeu sera disponible dès sa sortie sur PlayStation 4, PC et Nintendo Switch.