[E3 2021] Instinction – Quand le monde moderne rencontre la préhistoire

Alors qu’on ne sait toujours pas sur quel pied danser concernant le remake de Dino Crisis, le Future Games Show de l’E3 2021 nous a annoncé le tout premier jeu des studios Hashbane à savoir Instinction.

Instinction c’est un jeu d’action/aventure sur fond de survival-horror, en monde semi-ouvert dans lequel évoluent des dinosaures. Aucun doute, le premier né du studio néo-zélandais fait bien penser à la licence de Capcom, mais les développeurs affirment qu’ils ne tirent pas leur inspiration uniquement de Dino Crisis. Pour ce qui est de l’univers des dinosaures, ils citent par exemple Trespasser et Turok. Aussi, l’équipe se révèle être passionnée par les jeux d’aventure, d’action et d’horreur ; c’est donc tout naturellement qu’elle a été influencée par des jeux tels que Tomb Raider, Metal Gear Solid, Uncharted, Alien: Isolation…

Plus précisément, il se passe quoi dans Instinction ?

Nous incarnerons une femme confrontée à un monde hostile rempli de “créatures préhistoriques terrifiantes”. Il s’agira de lutter pour notre survie dans des combats immersifs et de résoudre quelques énigmes. Pour l’heure le studio annonce la possibilité de jouer en solo ou en co-op, à la première ou à la troisième personne. Et voici les cinq aspects mis en avant par Hashbane :

Les créatures éteintes : au-delà des dinosaures, le studio parle d’autres êtres préhistoriques. Nous pourrons donc jouer avec et contre tout une ribambelle de dinosaures et animaux qui nous rappelleront sans trop de difficulté notre admiration lorsque nous avons vu pour la première fois ce grand brachiosaure dans le parc de John Hammond (vous l’entendez cette musique, pas vrai ?). Une liste est d’ailleurs disponible sur le site officiel du studio, qui nous invite à le contacter sur leur réseaux sociaux afin d’étoffer tout ceci.

Les biomes : nous explorerons des forêts, des cénotes, des lacs, mais aussi des stations de recherches. Les paysages sont aussi magnifiques qu’ils peuvent être dangereux, et les lieux clos ne seront pas en reste pour faire monter la pression.

Les armes : la liste complète n'est pas encore disponible mais nous aurons un choix nous permettant de combattre à distance ou au corps à corps. Il nous faudra utiliser ces armes de manières judicieuse et gérer notre stock de munitions qui ne sera pas illimité. Nos décisions auront un impact sur la réussite de nos missions.

Le combat et l'exploration : toutes les créatures ne seront pas forcément nos ennemis. Bon, si l'on suit une certaine logique on parie que carnivores ne seront pas tendres avec nous. S'engagera alors un combat épique. Une chose est certaine c'est que nous ne serons jamais seuls lorsque nous explorerons ces terres sauvages !

La customisation : nous aurons la possibilité de personnaliser nos personnages et nos armes. Les développeurs affirment travailler des HUD et des couleurs personnalisables également. Reste à voir si ce côté custom sera gratuit ou s'il nécessitera quelques crédits !

Si la licence Dino Crisis vous manque, il est fort probable que Instiction vous parle particulièrement. Et pas qu’un peu puisqu’il sortira apparemment en 8K/120FPS, nous offrant ainsi une qualité graphique et un gameplay des plus agréables. Nous n’avons pas de date de sortie précise pour l’instant mais il semble que le titre verra le jour en 2022. En attendant, vous pouvez visionner le trailer ci-dessous…