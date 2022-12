Critique Dragon Quest Treasures – La pépite Switch de la fin d’année

La série Dragon Quest compte à ce jour de nombreux spin-offs, à l’image de Dragon Quest Heroes ou Dragon Quest Monsters. Ces derniers permettent aux joueurs du monde entier de retrouver leurs bestioles favorites dans un genre parfois complèteement différent de la licence principale (JRPG). Pourtant, les petits frères de la franchise de Yuji Horii et d’Akira Toriyama ne manquent pas de plaire, de par un gameplay inédit et addictif. C’est pourquoi après le succès de Dragon Quest Monsters, les équipes de Square Enix remettent le couvert en 2022 avec Dragon Quest Treasures, permettant de faire renaître ces aventures oubliées de la 3DS en axant cette fois-ci leur jeu sur la chasse au trésors. Mais comment les développeurs sont parvenus à ressusciter une sous-licence que l’on croyait oubliée ?

(Critique de Dragon Quest Treasures réalisée sur Switch via une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Draconia, nous voilà !

Si vous faisiez partie des joueurs de Dragon Quest XI, vous reconnaîtrez certainement ces petites bouilles. Oubliez de suite Elréa, c’est cette fois-ci sur l’archipel céleste de Draconia que vous enfilerez votre casquette de chercheur de trésors. L’histoire se déroule à l’époque où Erik et sa sœur Mia étaient enfants, et au cours de l’aventure, il vous sera possible de vous fondre dans la peau des deux personnages, au choix !

Comme évoqué plus tôt, Draconia est un archipel constitué de six îles différentes, et c’est sur ces îles aux décors on ne peut plus dépaysants que vous devrez partir dénicher les trésors les plus rares du monde. C’est en particulier à la recherche des sept pierres de dragon que vous devrez vous atteler, car elles sont l’objectif principal de l’histoire. Un objectif d’ailleurs vite oublié, de par une foultitude de quêtes différentes à accomplir.

Car Draconia, c’est grand, c’est beau, mais il est difficile de s’y déplacer facilement. Ne comptez pas sur des points de téléportations pour rentrer au bercail, il vous faudra prendre part à la quête ô combien chronophage de la restauration des gares de Draconia afin de pouvoir sillonner l’archipel, à la condition de se trouver sur la voie du « réseau transdraconien » pour pouvoir quitter les lieux. Autre moyen de partir avec ses trésors sous le coude : les ailes de chimère, un objet qu’il est difficile d’obtenir. Par conséquent, la plupart du temps il faudra soit vous replier, en prenant en compte le fait que cette option vous laisse repartir bredouille, ou bien traverser toute une zone pour atteindre la gare.

Et malgré la présence de deux ou trois gares dans chaque zone, il suffit de tomber sur un monstre avec un niveau plus élevé que le votre pour quitter le semi open-world les mains vides. On aurait aimé pouvoir avoir un système de déplacement plus pratique, afin d’éviter de se faire rétamer à chaque tournant par une bande de Smilodons. Ce semi open-world, d’ailleurs, se trouve être franchement plaisant à explorer, d’autant que chacune des îles propose de découvrir un biome différent. Le désert, les glaciers, les plaines ou encore les volcans, une multitude de décors que Square Enix n’a pas manqué de sublimer de sa D.A. appréciable.

Un pour tous, et tout pour nous !

Par ailleurs, et de toute évidence, ces terres regorgent de trésors. Richesses, babioles et reliques en tous genres, voici tout ce vous trouverez à Draconia. Et des trésors, il y en a partout, littéralement. Certains coffres nécessiteront même l’obtention d’une clé particulière pour les déverrouiller, nous obligeant alors à revenir explorer les îles plusieurs fois à la recherche des meilleures trouvailles. Car après avoir récolté un nombre de coffres suffisant, vous devrez les estimer dans votre QG, le repaire des trouve-trésors.

Dans Dragon Quest Treasures, vous êtes le dirigeant d’un clan, d’une base à améliorer au fil des trouvailles. Et plus vous récolterez d’argent grâce aux trésors rapportés, plus celle-ci montera en niveau. Vous serez alors le propriétaire d’une salle aux trésors, au sein de laquelle vos plus grandes richesses seront exposées et dont la valeur augmentera grâce à différents moyens. Vaincre un clan qui tenterait de dérober votre sésame, publier votre richesse en ligne etc. Au fil du temps, vous verrez votre clan croître drastiquement, et cette progression sera le fruit de votre travail draconien en tant que chercheur de trésors.

Mais on passe souvent à côté de certains trésors, et malheureusement, on doit vous le dire, des principaux. Car oui, comme évoqué plus tôt, la recherche des sept pierres de dragon est l’objectif ultime de cette aventure, afin de pouvoir libérer vos amis Porcellus et Persiana, des dieux changés en cochon et en chat volants qui n’ont qu’un vœu en tête, rentrer chez eux. Et ces pierres de dragon se confondent parfois avec de simples babioles.

On part la dénicher, et, rien. Il faudra seulement revenir à la base, explorer le donjon du clan nommé « Dédale » afin de trouver l’indice pour la prochaine pierre. Et c’est le cas pour les 3 ou 4 premières pierres du jeu. Tantôt il faut la chercher sous la neige, tantôt il faut l’acheter auprès d’un vendeur. Peut-être aurait-on aimé prendre part à des combats de boss pour chacune des pierres, pas seulement les dernières, afin d’avoir un temps soit peu une sensation de mérite, absente dans l’histoire.

Et c’est dommage de voir que l’on prendra même plus de plaisir à dénicher les trésors classiques. Car certains trésors nommés « répliques », disséminés à travers Draconia par les joueurs du monde entier, permettent de gagner beaucoup d’argent à la revente. Une sensation de richesse qui ne cesse de grandir de jour en jour, que ce soit avec l’amélioration de la base ou avec le porte-monnaie qui se goinfre à chaque mission. C’est alors assez décevant de voir que ce qui était l’objectif principal de l’histoire penche alors plus vers de l’annexe, à tel point qu’au début, on croyait que la campagne n’avancerait qu’après avoir restauré les gares.

Attrapez-les tous, la chasse gluantissime !

Mais dans Dragon Quest Treasures, les monstres seront vos principaux acolytes. C’était d’ailleurs le crédo de Dragon Quest Monsters à l’époque de la 3DS, faire de l’antagoniste un allié. En effet, dans le jeu, à la manière de Pokémon, Erik/Mia pourra composer son équipe de trois monstres dressés au cours de l’aventure. Et autant vous le dire de suite, c’est absolument impossible de faire sans eux. Chaque monstre a sa particularité et son pouvoir. Voler, courir, sauter, ramper ou encore détecter, voici toutes les aptitudes de ces bestioles. Certains trésors ou passages ne seront accessibles qu’à la condition de faire usage de ces capacités, ce qui rend les monstres essentiels au jeu.

C’est d’ailleurs à l’aide de leurs « monstrovisions » que vous pourrez dénicher les trésors de Draconia. D’autant plus que les déplacements d’Erik/Mia sont vraiment lents, il est alors nécessaire d’utiliser la course d’un des monstres de votre équipe afin d’atteindre plus facilement les gares. Par la même occasion, nous noterons que sans monstre, nous ne pourrons emporter qu’un nombre très limité de trésors, car nos bêtes peuvent porter deux trésors chacun.

Par ailleurs, nous remarquerons que le héros est vraiment très limité en terme d’actions. Il se bat avec sa dague, esquive, lance des billes à l’aide de son lance-pierres, ça s’arrête là. Et justement, en ce qui concerne ces billes, veillez à user des bons types de billes sur les bons monstres, sans lesquelles ces derniers vous feront mordre la poussière sans merci. Car oui, même si vos monstres font la majorité du boulot grâce à leurs attaques, il n’en reste pas moins que les billes d’Erik/Mia sont très utiles en combat.

Pour recruter ces fameux monstres, vous aurez accès à un panel de candidatures depuis votre base. Et pour espérer avoir un monstre supplémentaire, il faudra réunir tous les ingrédients nécessaires à la validation de sa candidature. Ainsi, si il ne vous manque qu’un steak grillé pour recruter un Smilodon argenté, vous devrez attendre de posséder ce dernier pour recruter votre créature. Cela oblige alors le joueur à explorer Draconia en quête de ressources, ou bien à envoyer simplement ses monstres en expédition, permettant de récolter des objets sans lever le petit doigt.

Enfin, concernant les monstres présents dans le jeu, nous pouvons bien évidemment retrouver nos célèbres gluants, accompagnés par des orques, des géants, des vampivolles, des armures errantes, des smilodons ou encore des golems. De quoi se remémorer de bons moments passés aux côtés de nos mascottes dans les jeux de la franchise. Côté boss, mis à part au Dédale où ils sont plutôt variés, la plupart du temps nous n’aurons affaire qu’a des sentinelles de feu, de sables etc…, ce qui rend les combats contre eux assez répétitifs et lassants à la longue. Par ailleurs, le système de combat en général, bien qu’il reste assez brouillon au fil de l’histoire, présentant une interface plutôt chargée, il n’en est pas moins qu’il en devient assez addictif et satisfaisant au fur et à mesure que l’on avance dans le jeu.

Dragon Quest Treasures est le trésor de la Switch pour cette fin d’année. On ne s’attendait pas à un retour de Dragon Quest Monsters, et encore moins de cette façon. Square Enix est parvenu à faire revivre une sous-licence que l’on croyait morte, en instaurant une nouvelle thématique au sein de leur jeu, faisant porter au héros la casquette de chasseur de trésors, le tout avec des graphismes remis au goût du jour.

Et malgré une quête principale qui devient vite secondaire, c’est un réel plaisir de pouvoir sillonner Draconia sur le dos de nos monstres favoris, et la direction artistique adoptée par le studio est on ne peut plus plaisante pour les yeux. On ne pourra pas s’empêcher d’évoquer la présence de la bande-son bien connue signée Koichi Sugiyama. Peut-être aurait-on aimé entendre des musiques inédites, mais finalement, ce choix n’est-il pas un clin d’œil à Dragon Quest Monsters, et à la licence en général ?

Toujours est-il que ce petit bijou est un vrai terrain de jeux dans lequel on ne s’ennuie jamais. Quêtes principales, quêtes annexes ou recherche de trésors, si vous avez une âme d’explorateur, il se pourrait que Dragon Quest Treasures soit la perle rare que vous convoitez tant !