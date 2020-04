Dragon Marked for Death – Le PC conte enfin l’histoire du clan des dragons

Ça vous dirait d’essayer quelque chose de nouveau ? Parce que le titre dont nous allons vous parler aujourd’hui est une petite pépite d’originalité ! Il s’agit de Dragon Marked for Death, un jeu dont nous vous avons déjà parlé par le passé. Seulement, de l’eau a coulé sous les ponts, et le titre, visant un public particulièrement niché, n’a pas connu la gloire sur la console hybride. Comme le phénix, il revient, sort enfin de l’univers très cloisonné de la console semi-nomade pour le plus grand bonheur des joueurs PC.

Après un lancement qu’on pourrait juger “anecdotique”, la faute à des retours critiques plutôt tièdes, un prix divisé en deux imposant le choix entre deux packs de personnages et des retours de joueurs indiquant des soucis d’équilibrage et de loot (ne parlons même pas des équipements distribués n’importe comment à la sortie), Dragon Marked for Death profite de son année d’expérience et offre aux utilisateurs Steam de se faire la main sur ces nouvelles compétences.

Si le jeu est identique à la version Switch sur le plan graphique (l’aventure étant contée au travers de décors en 2D et d’illustrations), cette mouture PC accueille en plus des quatre classes de base (Empress, Warrior, Shinobi et Mage) deux classes inédites. Avec l’Oracle, il vous sera permis de booster votre personnage et d’infliger des dégâts massifs à vos opposants. Le Brigand, lui, sera un personnage frêle à fort DPS qui pourra, bien sûr, s’accaparer des objets et augmentera la probabilité d’apparition d’objets rares.

“Hey, mais c’est injuste !! Moi j’ai la version Switch et j’ai pas droit à ces personnages ?” Bien sûr que si, jeune (ou vieil) ami ! Il te faudra juste patienter encore un peu puisque le patch qui ajoutera ces nouveaux personnages, de nouvelles armes et rééquilibrera (encore une fois) ce monde hostile sera disponible dès le vendredi 24 avril 2020 sur la console hybride (oui, c’est demain).

Donc, si vous souhaitez essayer ce jeu, Dragon Marked for Death est disponible sur PC au tarif de 31,99€ (en promotion jusqu’au 29 avril, après, il redeviendra à 40€). Il est donc, comme vous l’avez compris, également disponible sur Nintendo Switch.