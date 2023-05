Disney Speedstorm – Gameloft refuse de revoir l’équilibrage du jeu

Les équipes de Gameloft derrière Disney Speedstorm sont catégoriques : le personnage de Bob Razowski ne sera pas rééquilibré. Cette annonce fait suite aux diverses réclamations des joueurs. Disponible en Early Access payant depuis le 18 avril dernier. Le jeu de course mettant en scène les personnages de Disney fait alors un bon démarrage, et dévoilait son modèle free-to-play.

Après avoir pu essayer divers personnages, il est apparu que l’un d’eux raflait toujours la mise : Bob Razowski, sorti tout droit de Monstres et Cie. Ce qui est mis en cause, c’est la compétence du personnage, qui lui permet de se téléporter vers l’avant tout en téléportant ses adversaires vers l’arrière. En résulte alors des courses remplies de Bobs, au détriment des autres personnages du titre. Les compétences spéciales sont l’un des éléments démarquant le plus le jeu de ses concurrents principaux, et il semblerait qu’il ne soit pas si simple de proposer des personnages variés et équivalent en capacités.

Selon les développeurs, rien n’est moins sûr. La popularité de Bob Razowski serait surtout due à son contexte de sortie. En tant que première licence mise à l’honneur dans le Pass d’Or saisonnier, il semble évident aux équipes que la prévalence de Bob Razowski dans les courses soit d’abord due à un engouement autour de la licence Monstres & Cie, mise en avant dans cette première version du jeu. Bob Razowski est alors plus simple à entraîner et à rendre fort, face à d’autres personnages qui sont plus lents à monter de niveau.

Alors, s’il est vrai que Disney Speedstorm est encore très récent, et qu’il est difficile d’être certain de qui est le personnage le plus fort, il reste certain que Bob Razowski est un personnage aux compétences formidables : ne serait-ce que dans ses statistiques. Bob est le personnage à la meilleure accélération, et seul Donald a une meilleure maniabilité. Ces caractéristiques, sans même s’intéresser à sa compétence spéciale, en font déjà un excellent personnage, capable de très facilement reprendre sa route après avoir été mis en difficulté par une attaque ou un tournant difficile.

Pour autant, il faut bien garder à l’esprit qu’en tant que jeu à service, Disney Speedstorm se créera probablement petit à petit divers modes de jeu, qui ne nécessiteront pas forcément les mêmes compétences de la part de tous les personnages. C’est d’ailleurs déjà le cas : Mickey est un personnage peu remarquable lors des courses normales, avec des statistiques très moyennes, sa compétence le rend particulièrement efficace lorsqu’il est seulement question d’obtenir un très bon temps.

Cela dit, il n’est pas certain qu’un engouement autour de Monstres & Cie soit particulièrement responsable de la mise en avant des personnages du titre : Léon, Sulli et Célia, d’autres personnages de la licence, sont également présents dans le jeu. Pourtant, ils ne reçoivent certainement pas la même attention de la part des joueurs. Plus que Célia et Léon, la mise de côté de Sulli de la part des joueurs, alors même qu’il est lui aussi mis en avant dans le Passe d’Or Saisonnier, laisse clairement entendre que les choses ne sont pas aussi simples qu’elles ne laissent l’entendre.

C’est logique : bien sûr, Bob Razowski est en réalité un personnage très fort, au même titre qu’Elizabeth ou Donald, eux aussi disposant d’un kit de compétences et de statistiques très hautes. Cependant, affaiblir un personnage pour rééquilibrer un jeu free-to-play multijoueur n’est pas chose facile. En effet, contrairement à, par exemple, là où les questions d’équilibrages sont les plus mentionnées, un jeu de combat comme Street Fighter, les joueurs ne sont pas tous égaux face au jeu. En payant, certains peuvent recevoir plus de ressources ou des personnages précis. Il serait mal venu de modifier ce pourquoi ils ont payé après-coup.

De plus, Disney Speedstorm n’est pas un jeu complet, comme un Mario Kart : en tant que jeu à service, il devra constamment développer du nouveau contenu pour maintenir les joueurs sur leurs manettes. Il est évident que de rendre disponible un personnage particulièrement fort à travers un système nécessitant que les joueurs participent beaucoup aux événements est un moyen très efficace, surtout pour un jeu en début de vie.

Sur un titre estampillé Disney s’ajoute un autre problème : en tant que jeu dérivé des licences ayant accompagnés de nombreux joueurs, il est certain que certains joueurs peuvent ressentir un certain ressentiment quand leur personnage fétiche se voit attribuer des statistiques faiblardes et des compétences peu utiles. Un ressentiment qui, peut être, se répercute sur la vision des personnages disposant des meilleurs profils dans Disney Speedstorm.

Ce qui est très probable, c’est qu’avec le temps, Bob Razowski ne restera pas seul dans le rang des personnages les plus forts du jeu. S’il dispose de caractéristiques particulièrement fortes, ce n’est que l’acabit des titres avec un modèle économique free-to-play. Il est très possible, même, qu’au fil des sorties Bob se retrouve dans la moyenne des personnages ajoutés au jeu. Cependant, il reste certain que Gameloft doit faire attention : jouer sur la surenchère, si tôt dans la vie d’un jeu, pourra peut-être rendre difficile la création de nouveaux personnages, et faire sombrer certains personnages au oubliettes très (trop) vite…