Disaster Report 4: Summer Memories maintient sa date de sortie

Disaster Report 4: Summer Memories met un terme à ses reports et annonce sa date de sortie mondiale.

Souvenons-nous, Disaster Report 4: Summer Memories est un jeu possédant une lourde histoire. Initialement annoncé en 2010 sur PlayStation 3 (via le contrôleur PlayStation Move), cet opus affichait déjà plusieurs retards de développement. Le projet fut, pour finir, tout bonnement annulé. La raison ? Un malheureux tremblement de terre est survenu dans les mêmes temps à Tohoku en 2011 au Japon. Pour des raisons éthiques liées aux thématiques proposées par le jeu, c’est-à-dire un univers centré sur les tremblements de terre, sa sortie fut complètement annulée. Il aura fallu attendre quatre ans pour que le jeu puisse voir le jour, et attendre l’année 2018 pour découvrir sa déclinaison PlayStation 4. Attention, nous mentionnons ici les versions japonaises du jeu. À ce stade, le titre n’a pas encore passé ses frontières nippones.

Victime elle aussi de plusieurs reports, sa sortie occidentale se confirme officiellement. Disaster Report 4: Summer Memories rattrape le temps perdu et confirme sa date de sortie mondiale fixée au 7 avril 2020. Les joueurs des quatre coins du monde pourront enfin profiter du jeu de survie si prometteur. Une version physique en édition limitée sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC est également prévue, accompagnée d’un sac à dos, d’une boîte de secours, d’un tag d’identification et de la musique (format CD) du jeu.

Dans Disaster Report 4: Summer Memories, le joueur incarne une jeune femme prise au piège dans une métropole éventrée à la suite d’une série de séismes. Tout se passe au Japon. Le titre, principalement fondé sur de la survie intensive, offre également des interactions avec d’autres personnages en détresse, ce qui lui donne aussi un intéressant aspect narratif. La survie des personnages dépend entièrement de nos choix et actions. L’éditeur NIS America nous donne un aperçu de la catastrophe dans un trailer expliquant les mécaniques de gameplay du jeu.