Digimon Survive nous envoie du gameplay

Considérée depuis toujours comme le concurrent de Pokémon, la licence Digimon joue pourtant sur un tout autre terrain. Plutôt que de suivre un modèle bien huilé comme son lointain cousin de chez GameFreak, les petits monstres digitalisés ont tendance à être curieux et à tester des styles de jeux différents. Du RPG classique avec Digimon World, en passant par les jeux de combat avec Rumble Arena, la licence se porte un peu partout pour le meilleur comme pour le pire. Aujourd’hui, c’est Digimon Survive qui revient nous faire de l’œil avec un trailer inédit de gameplay pour le moins intéressant.

Même si l’union du visual novel et du tactical RPG pouvait paraître étrange sur le papier, force est de constater que la sauce semble prendre. Les images laissent apercevoir un monde riche, avec de multiples tableaux à visiter et à explorer au travers d’une carte. Vous pourrez également scanner des anomalies dans l’environnement, vous permettant de déclencher des rencontres ou de trouver des objets utiles.

Le système de combat se rapproche du tactical classique, avec un système de tours et de déplacements, mais promet tout de même quelques subtilités. Par exemple, il sera possible d’encourager ses alliés afin de leur fournir des bonus, ou même de dialoguer avec les ennemis afin d’en faire des alliés. De plus, que serait un jeu Digimon sans les fameuses Digivolutions ? Vous pourrez ainsi faire évoluer vos camarades afin de leur faire profiter d’un boost non négligeable en combat.

Même avec ses mécaniques RPG, Digimon Survive reste avant tout un visual novel, avec tout ce que cela implique de choix, de narration et de dialogues. Vous pourrez ainsi influencer le développement de l’histoire, mais également augmenter vos niveaux d’affinités avec les différents personnages et les Digimon. D’ailleurs, le fait de parler avec vos compagnons digitaux peut influer sur leur digivolution.

Tout ceci place le côté narratif au centre d’une boucle de gameplay qui s’entremêle parfaitement avec l’aspect RPG du titre, l’un fonctionnant en synergie avec l’autre. Discuter et explorer vous permettra d’être plus efficace en combat, tandis que les batailles vous permettront de recruter de nouveaux digimons que vous pourrez, à leur tour, améliorer.

Intrigant, étonnant, mais semblant aller dans une bonne direction, le titre veut réussir son numéro d’équilibriste entre RPG et visual novel et se donne les moyens d’y arriver. Digimon Survive sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC dès le 29 juillet 2022. Reste à savoir si, manette en main, l’expérience ne se transformera pas en numéro de jonglage.