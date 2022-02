Digimon Survive, après bien des reports, se dévoile enfin un peu plus

Vous vous souvenez de Digimon Survive ? Voilà un moment que le titre n’a pas fait les titres, n’est-ce-pas ? Annoncé en 2018 avec une courte vidéo, le dernier projet de Bandai Namco s’est alors muré dans le silence enchaînant les reports. L’absence des petits monstres digitaux pèse sur votre petit cœur ? Vous serez peut-être content d’apprendre que l’éditeur est enfin sorti de son silence pour nous donner des nouvelles. En revanche, on vous laisse le soin de décider si elles sont bonnes ou pas…

Oui parce qu’après tous ces mois de silence, durant lesquels le développement devait battre son plein, on est un peu salé de n’avoir au final découvert qu’un trailer consacré aux personnages principaux. Rien de plus qu’un trailer pour présenter les stars de la prochaine série d’animation (qu’on ne nous fasse pas croire que Bandai Namco n’a pas prévu de tirer un nouveau dessin-animé avec son jeu). Pourquoi si peu après autant de temps ? C’est ce qu’a tenté de nous expliquer Kazumasa Habu, designer, producteur et réalisateur associé à la série.

Alors, qu’est-ce qui se passe ? Il se passe que Witchcraft, le studio en charge du projet à l’origine, a retiré ses billes et que le « bébé » se trouve maintenant entre les mains de Hyde (Disney Magical World et Tsum Tsum Festival). Ouais, la nouvelle n’est pas fameuse d’autant qu’il est probable du coup qu’on ne le verra pas avant 2023.

Digimon Survive sera donc un jeu d’aventure principalement narratif parsemés de sessions de Tactical-RPG (un ratio de 70/30 apparemment). Son cœur d’audience sera donc le fan adulte qui devrait découvrir une sorte de visual novel sombre avec quatre fins différentes dont trois disponibles dès la première partie. Pour ce qui est du casting, c’est avec près de 117 monstres que vous pourrez monter vos équipes, un nombre d’autant plus bas que certains de ces bestioles ont des pelletées de digivolutions.

On ne vous cache pas qu’on est pas très optimiste par ici et vous, qu’en pensez-vous ? Un avis ? Un espoir ? Digimon Survive devrait apparaître sur consoles PlayStation, PC, Xbox Series et Nintendo Switch dans un avenir plutôt lointain. On notera que Kazumasa Habu ne perd pas le nord et parle quand même de lancer le portage (ou remake) d’autres vieux dans la série (après tout, c’est pas parce qu’on arrive pas à mener à bien de nouveaux projets qu’on peut pas faire du fric avec des projets plus vieux, hein ?).