Vicarious Visions en plein travail sur un Diablo 2 Remake ?

Alors que Vicarious Visions vient tout juste d’être absorbé par le géant américain Blizzard Entertainment, les rumeurs vont déjà bon train en ce qui concerne ces deux studios. À l’ordre du jour, il ne s’agit pas de la fermeture de bureaux comme ce fut le cas récemment, mais au contraire de rumeurs concernant le remake d’un épisode d’une série considérée aujourd’hui comme culte. En effet, les anciens membres de Vicarious Visions seraient d’après les rumeurs en train de travailler sur une version remake de Diablo 2.

Il faut avouer que le jeu n’est plus de première jeunesse puisqu’il fêtera cette année ses 21 ans d’existence (bonjour le coup de vieux) et aura marqué des milliers de joueurs dans le monde. Il n’est donc pas si surprenant de découvrir qu’un remake est en préparation, surtout que la licence a le vent en poupe en ce moment depuis l’annonce de Diablo IV et la sortie prochaine de Diablo Immortal.

Il aura fallu attendre encore une fois le flair de Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg, afin d’en savoir plus sur cette collaboration. En effet, D’après les dires du journaliste ce serait une partie des développeurs de Diablo 4 ainsi que plus de 200 membres de Vicarious Visions qui auraient été mis sur le remake de Diablo 2 durant l’année 2020.

Bien que cette nouvelle soit des plus réjouissantes, le journaliste précise aussi que la “classic team” jusqu’alors en charge du projet aurait été dissoute par la même occasion en fin de d’année, malgré leur excellent travail sur Warcraft III: Reforged.

Blizzard said today that it's absorbing Vicarious Visions. What it didn't say:

– VV has been working on a Diablo II remake

– Team 1, Blizzard's "classic team," was quietly dismantled last fall

New from me, including some insight on WC3 Reforged: https://t.co/VGczypoBPi

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 22, 2021