Deus Ex GO est disponible gratuitement pour seulement quelques jours

En période de confinement, tous les bons plans sont bons à prendre. Avec une montagne de temps libre, nous pouvons vite sombrer dans l’ennui. Mais pas de panique, les développeurs et autres éditeurs mettent la main à la patte pour nous faciliter la tâche. Après Ubisoft, PlayStation ou encore Epic Games, c’est au tour de Square Enix de proposer gratuitement un de leurs jeux. Il s’agit de Deus Ex GO, un petit jeu bien sympathique sur mobiles.

Après Tomb Raider et Hitman, c’est au tour d’Adam Jensen de passer en mode GO. Tout comme ses prédécesseurs, Deus Ex GO est un puzzle-game au tour par tour dans lequel il faudra user d’une bonne dose de tactique pour venir à bout des 50 niveaux. Les pièges seront nombreux entre gardes, tourelles et drones. La furtivité et l’espionnage seront de mise dans ce jeu reprenant les mécaniques et l’ambiance de la célèbre licence. Ainsi, on pourra équiper notre héros d’améliorations futuristes pour franchir les nombreuses épreuves. Le gameplay est parfaitement adapté au support mobile et vous demandera un minimum de réflexion. Jouer c’est bien, mais jouer en réfléchissant, c’est mieux ! le tout doté d’un scénario original faisant écho à la saga disponible sur consoles et PC.

Alors, certes, ça ne va pas vous occuper des heures mais c’est toujours bon à prendre. Surtout que cette gratuité peut vous ouvrir sur d’autres titres GO, une gamme trop sous-estimée des joueurs. Deus Ex GO est disponible gratuitement sur l’App Store et sur Google Play Store jusqu’au jeudi 07 mai 2020. Pour information, le titre est proposé normalement à 6,99€. Ne tardez pas trop, il ne vous reste plus qu’une poignée de jours pour réclamer votre jeu gratuit.

(Note : à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’arrivons pas à accéder au jeu sur l’App Store, bug momentané ?)