Deathloop date sa sortie et détaille son édition Deluxe

Arkane Studios ne chôme pas. Le studio français qui bosse toujours pour Bethesda s’est montré particulièrement actif ces dernières années en nous pondant pas moins de trois jeux accompagnés de nombreux DLC. Et lorsque l’on dit “trois jeux”, cela peut paraître certes peu sur ces huit dernières années, mais au vu des titres (les deux Dishonored et Prey), ça ne l’est pas tant ils ont demandé un travail titanesque.

Aussi, une chose est sûre, on attend tous impatiemment leur prochain projet, d’une part parce que l’on est rarement déçu avec le studio, mais aussi parce que Deathloop s’écarte pas mal de ce à quoi les Frenchies nous avaient habitués jusqu’alors.

Après l’annonce, les trailers et un report, il ne nous restait plus qu’à connaître la date exacte de sortie du jeu pour l’entourer en rouge sur nos calendriers. Deathloop sortira donc le 21 mai 2021 sur PlayStation 5 et PC, alors que la version Xbox Series X|S devrait voir le jour au moins un an plus tard du fait de l’exclusivité temporaire obtenue par Sony. Notons que cet accord avait été trouvé avec Bethesda avant qu’il soit racheté par la division Xbox de Microsoft, ceci explique cela.

Mais ce n’est pas tout puisque Besthesda a aussi détaillé l’édition Deluxe et les bonus de précommande qui accompagneront cette sortie. Aussi, les prix de la vente numérique sont déjà annoncés, la version standard est disponible pour la somme de 69,99€ et l’édition Deluxe pour 89,99€. Et si on parle au présent, c’est qu’il est d’ores et déjà possible de passer commande de Deathloop via le PlayStation Store.

En ce qui concerne le contenu de l’édition Deluxe, voici ce que cela donne :

Le jeu

Arme unique : Fossoyeur Transtar

Arme unique : Tribunal Anti-nanti

Arme unique : Canon .44 karat

Apparence Trouble-Fête pour Colt

Apparence Femme fatale pour Julianna

Deux breloques (effets à équiper)

Titres de la bande originale du jeu

Pour ce qui est des bonus de précommande valables aussi bien pour l’édition standard que Deluxe, ils offriront l’Apparence de personnage “Aviateur des Tempêtes” pour Colt, une breloque (effet à équiper en jeu) et l’arme unique Machette du Protecteur royal (exclusivité PlayStation 5) inspirée de Dishonored.

Enfin, nous vous laissons avec le dernier trailer en date, celui qui annonce cette fameuse date de sortie donc.