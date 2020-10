Death Come True – La mort ne viendra pas sur PS4 pour Halloween

S’il y a de cela vingt ans, les jeux en FMV (Full Motion Video) assuraient d’un réalisme hors du commun pour l’époque et d’une belle promesse pour l’avenir de ces œuvres cross-média, il faut bien reconnaître qu’en 2020, le genre a perdu de sa splendeur, au point de devenir un OVNI dans le paysage vidéoludique.

Cela n’aura pour autant pas découragé les quelques rares essais récents, tels que l’intrigant Late Shift ou l’aussi court que prenant Erica, qui vous plaçait au cœur d’intrigues filmées en bien meilleure qualité que ses prédécesseurs d’antan. Mais le petit dernier en date qui nous intéresse aujourd’hui, Death Come True, sort du lot de par l’élogieux nom qui lui est rattaché, à savoir Kazutaka Kodaka, le créateur derrière la fameuse saga de jeux textuels Danganronpa.

Death Come True ne risque donc pas de dépayser les inconditionnels du style, tissant son intrigue entre une insomnie de votre personnage principal aussi impromptue que pratique et quelques séries de meurtres mystérieux desquels tout semble vous désigner coupable. Il sera donc de votre devoir de démêler le vrai du faux parmi vos investigations, en interrogeant la foule de personnages hauts en couleur qui composeront cette sombre enquête.

Le titre est déjà sorti sur Nintendo Switch, iOS et Android depuis juin 2020, et semble avoir été suffisamment bien accueilli pour se doter d’une sortie sur une autre console. Mais, prévu initialement pour Halloween, il faudra finalement attendre le 12 novembre prochain pour que la PlayStation 4 accueille Death Come True, en raison “d’un problème signalé nécessitant une correction”.

Rien de grave, on espère, de manière à pouvoir s’essayer rapidement à ce titre plus qu’original, porteur d’autant de bonne volonté que d’appréhension. Reste à savoir si Death Come True saura profiter de l’aura de son grand frère aux airs plus cartoon, ou s’il marquera un faux pas du développeur encore trop peu connu dans nos régions.