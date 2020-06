Death Come True arrive, et se date avec un nouveau trailer

Nous vous en avons déjà parlé de ce Death Come True (vous trouverez les articles concernés à la fin). Un jeu qui aurait pu passer totalement inaperçu s’il ne provenait pas des concepteurs d’une étrange série à succès, celle des Danganronpa.

Mais on le rappelle, Death Come True ne reprend pas les mécaniques de cette saga. Il s’agit d’un jeu d’aventure en FMV, pour Full Motion Video, c’est à dire, filmé avec de vrais acteurs, un film interactif dans lequel seuls vos choix déterminent le déroulement de l’histoire.

Le joueur y incarne Makoto Karaki, qui se réveille sans aucun souvenir de son passé (ha, le bon vieux coup de l’amnésie cher au jeu vidéo…) dans une chambre d’hôtel, et qui découvre en matant la télé qu’il est en réalité un tueur en série. Votre aventure consistera alors à tenter de recoller les morceaux de votre passé afin de découvrir qui vous êtes vraiment.

Le style de jeu FMV n’a jamais été aussi dynamique et à la mode que ces dernières années. On est loin des Night Trap, Corpse Killer et autres joyeusetés du même style. Mais nous somme en 2020, pas en 1991, et donc, il est possible que le genre ait disparu pendant un temps pour resurgir avec talent, surtout lorsque l’on sait qui est derrière Death Come True.

Bon, alors certes, le trailer nouvellement paru ne donne pas forcément envie de se jeter sur le jeu, mais on espère que les jeux d’acteur in-game seront bien meilleurs que ce qu’on trouvait dans les années 90.

Quoi qu’il en soit, Death Come True sera disponible à compter du 25 juin sur Switch, iOS et Android. PC et PS4 devront attendre encore un peu. Il devrait coûter aux alentours de 15€ et il embarquera une petite dizaine de langues, dont le français.