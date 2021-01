Dead Cells est le prochain jeu gratuit à l’essai sur Nintendo Switch

Il y a peu, Nintendo, toujours en retard en ce qui concerne proposer une offre online décente, offrait aux abonnés de son mode en ligne de s’essayer à un nouveau gratuit avec Crash Team Racing. Si on peut trouver admirable que le géant offre à un rival de son Mario Kart la chance de briller pendant quelques jours (oui parce que les offres “jeux à l’essai” de Big N sont généralement temporaires (et par “temporaire”, on veut ici dire “très court”)), ce qu’on trouve mieux, c’est surtout quand ils offrent à tout les joueurs une chance de découvrir un chef d’œuvre, catégorie à laquelle appartient sans conteste Dead Cells.

Et oui, vous lisez bien. D’ici peu, si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online (ou si vous profitez de l’occasion pour utiliser la semaine gratuite que le consolier a offert à l’ouverture du service), vous pourrez parcourir l’indé qui fait la fierté de la France, un rappel que notre nation n’est pas qu’un exemple en terme de retard et de grève mais également qu’elle a un incroyable talent. Vérifiez vous-même en mettant à l’essai le titre des bordelais de Motion Twin à la fin du mois.

En effet, dès le soir du 26 février jusqu’au 1er février à 23h59, Dead Cells sera disponible gratuitement pour les abonnés du mode en ligne de Nintendo. Ce dernier sera disponible dans sa totalité jusqu’à la fin de période donnée, assez pour finir ce rogue-lite et pourtant si peu pour en faire totalement le tour. Notez que si le jeu vous séduit, une promotion de -50% sera appliquée au jeu sur la boutique en ligne (du 28:01 au 10/02), une occasion de vous saisir du titre complet ainsi que ses nombreux DLC, de quoi faire le plein d’aventure et de challenge quoi !

Ceci dit, et ce sera notre conclusion, entre nous, rien ne vous empêche d’acheter la version complète sur le support de votre choix après l’essai puisque Dead Cells est également disponible sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series et appareils iOS et Android. Vous avez donc que l’embarras du choix et le timing pour vous y mettre et très bon avant l’arrivée de son dernier DLC “Fatal Falls”.