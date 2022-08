Critique Two Point Campus – Le CROUS version cinq étoiles

Alors que septembre approche à grands pas, les bons élèves de Two Point Campus ont fait leur rentrée avec un peu d’avance le 09 août dernier. Le jeu succède dignement à Two Point Hospital sorti en 2018, sur le même principe : un jeu de simulation proposant de bâtir et gérer cette fois-ci un campus universitaire avec ses formations, ses activités et objectifs. Peut-on parler d’un titre à part entière ou d’une pâle copie sans intérêt ?

(Critique de Two Point Campus sur PC réalisée via une copie fournie par l’éditeur)

Campus, sweet campus

Ceux qui ont passé des heures à soigner des multitudes de patients et nettoyer des peaux de bananes dans les allées y retrouveront leurs repères avec facilité : les mécaniques employées depuis le précédent opus sont identiques. Avec divers personnages nous guidant en début de partie, impossible de commettre des erreurs de base. On nous prend par la main pour construire chaque salle obligatoire, améliorer les espaces ou encore embaucher le personnel adéquat. Le menu de construction fait d’ailleurs fortement penser aux Sims, avec cet arrondi et ces palettes dans les tons bleus. Fluide et facile à prendre en main, il est aisé de contrôler son campus dès les premières minutes du jeu.

Les formations des étudiants sont novatrices, allant de la cuisine à la réalité virtuelle en passant par la magie. Au fil de la partie, on en débloque de plus en plus, et la qualité de celles-ci peut être améliorée grâce aux gains obtenus de vos objectifs. Plus les formations s’améliorent, plus les notes de vos élèves augmenteront et la réputation de votre campus brillera.

Aussi répétitif que les vrais cours

Y sont ajoutés des salles de tutorat afin de suivre au mieux les résultats de vos élèves, des lieux de fête ou encore la possibilité d’aménager les espaces verts. Tout est pensé dans le détail pour faire vivre à ces jeunes l’expérience de l’enfer formatrice de la vie à la fac.

En revanche, contrairement à nos chers patients qui avaient le mérite d’être totalement imprévisibles (ceux qui ont joué à Theme Hospital se souviennent des foules débarquant par dizaines réclamant des soins…), les étudiants sont ici beaucoup plus empathiques et leurs demandes bien plus terre-à-terre (un banc pour se bécoter en amoureux ? Pure folie !). On en vient à se demander quand arrive la difficulté…

Rythmée par l’emploi du temps et les mois qui passent, l’année scolaire passée sur Two Point Campus est finalement assez répétitive. Concours culinaire, concert, soirée au foyer étudiant, projection d’un film… Ces événements – aussi sympathiques qu’ils soient, et plutôt nombreux – enrichissent la vie étudiante mais reviennent inlassablement.

Mention favorable à la fin d’année qui, au lieu de couper la partie, met plutôt en place une mécanique nous donnant envie d’améliorer le campus pendant les grandes vacances plutôt que de passer à une autre map pour voir autre chose. À l’heure des bilans, on peut toujours acheter des terrains, meubler, financer des formations, embaucher… Pour encore mieux accueillir les étudiants à la fin de l’été.

Portes ouvertes

L’identité des jeux Two Point reste tout de même inimitable. Les musiques sont entraînantes, les PNJ hauts en couleur et l’animateur radio qui nous susurre des blagues aux oreilles est toujours aussi sympathique. Bien que des sous-titres en français soient activables, le doublage n’est disponible qu’en anglais/allemand/mandarin. Nous n’avons pas toujours les yeux rivés sur le bas de l’écran et les joueurs non polyglottes ne profitent donc qu’à moitié du charme et de l’écriture de ce pan là du gameplay, qui apporte une réelle identité à ces titres.

Les amateurs de jeux de simulation ou plus largement de gameplay tranquille passeront un excellent moment sur Two Point Campus. Intuitif, il réconcilie les plus néophytes d’entre nous avec le genre en proposant un menu de gestion des plus accessibles et ludique. Le rythme imposé par l’année scolaire accompagne et facilite l’appréhension du gameplay.

Malheureusement, l’innovation n’est pas vraiment de la partie. Il y a eu évidemment du chemin de fait depuis Two Point Hospital (et même depuis Theme Hospital, développé à l’époque par trois fondateurs de Two Point Studios), mais on ne peut pas parler de totale découverte. Le pari est réussi dans l’optimisation du jeu et dans sa prise en main, mais on a plus l’impression de jouer à un DLC qu’à un nouvel opus. Et même si l’humour est toujours présent, ça ne rattrape pas le choix de la facilité parfois emprunté par les équipes de développement et cette indéniable absence de difficulté.

Two Point Campus vous évadera (surtout si vous avez le plaisir d’avoir quitté la fac) le temps de quelques heures entre vos titres AAA, mais n’en attendez pas de grands challenges comme peuvent proposer les rois de la simulation avec mille paramètres à prendre en compte pour une victoire assurée. Ce dernier vous propose une rentrée toute en douceur et en bonhomie, mais n’est-ce pas tout ce dont on a besoin en cette fin d’été finalement ?