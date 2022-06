Critique TMNT: Shredder’s Revenge – Les tortues sortent les katanas !

Apparues pour la première fois en 1984 dans les pages du comics créé par Kevin Eastman et Peter Laird, les quatre tortues mutantes portant les noms de célèbres artistes de la Renaissance se sont taillées une place plus que confortable dans la pop-culture. Dévorant pizzas sur pizzas et délivrant coups sur coups, les tortues ninja sont connues de tous, petits ou grands, que ce soit via les jeux vidéos, avec de multiples adaptations sur NES ou Super Nintendo, dont certaines sont devenues cultes comme Turtles in Time, ou alors par les différentes séries animées. La plus iconique reste évidemment celle des années 90, avec ce générique qui donne envie de le chanter dès que les premières notes sont jouées. Et certains ont même, pourquoi pas, découvert les Tortues plus récemment avec leur pendant cinématographique réalisé par Michael “Explosions” Bay.

Peu importe le biais par lequel s’est établi votre premier contact avec les ninjas sous carapace, leurs noms ne vous sont pas inconnus. Et aujourd’hui, grâce à Tribute Games et Dotemu, les Chevaliers d’Écailles se dotent d’une toute nouvelle aventure nommée TMNT : Shredder’s Revenge, flirtant délicieusement avec la nostalgie. Reste à savoir si la pizza n’est pas périmée et si les tortues vieillissantes savent encore rendre les coups.

(Critique de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge réalisée sur PS4 via une copie fournie par l’éditeur)

Quatre tortues d’enfer… Mais pas que !

Le moins que l’on puisse dire lors de notre premier contact avec ce TMNT : Shredder’s Revenge, c’est que les gars de chez Tribute Games savent s’y prendre pour faire vibrer la corde de la nostalgie. Dès le lancement du jeu, nous sommes accueillis en fanfare avec une animation reprenant le style de la série animée des années 90, empruntant même jusqu’à son générique, malheureusement en anglais. Des saveurs d’antan envahissent alors votre esprit, prêt à accueillir ce qui vient ensuite.

Le parti pris du jeu est, et les développeurs l’ont toujours clamé haut et fort, de rendre hommage à cette série animée et aux jeux sortis à la même époque. On retrouve alors une esthétique rétro, mais loin d’être fainéante tant elle transpire la passion par tous les pixels qui la composent. L’ancien se fait nouveau, le vieux se fait beau. Les quatre Tortues ainsi que la célèbre journaliste April O’Neil et Maître Splinter se joignent à la fête, tous arborant leur meilleur look. Ils sont tous prêts à en découdre dans un beat’em up à l’ancienne, qui n’oublie pas d’amener de la nouveauté.

Si vous êtes coutumiers du genre, vous serez en terrain connu, martelant vos boutons comme des forcenés pour asséner moult mandales virtuelles. Cependant, un système de combos, ainsi que la possibilité de jouer jusqu’à six joueurs en local ou en ligne et tout ce que cela implique d’attaques en coopérations et autres réanimations délivrent un vent de fraîcheur sur un titre qui aurait pu se laisser tenter de délivrer un copié-collé lissé des anciens jeux.

D’autres petits ajouts de gameplay, comme les super-attaques, le mode radical ou le fait de gagner des niveaux de puissance en mode histoire permettent au tout d’éviter de tomber dans l’écueil de la carotte nostalgique bête et méchante. En somme, Shredder’s Revenge ne joue pas avec vos sentiments et réussit habilement à concilier feeling d’antan et modernisme, rendant l’expérience plus que plaisante.

L’odeur du petit-déjeuner de maman

Les gens de chez Tribute Games sont des personnes visiblement passionnées par l’univers des tortues ninja, et cela se sent durant tout le titre. Même si celui-ci est plutôt court, offrant deux à trois petites heures de jeu si vous le faites en ligne droite, les graphismes à l’ancienne magnifiques, la bande-son teintée de notes faisant écho au générique ainsi que les animations fluides et travaillées permettent de rendre compte du soin apporté au jeu. De même que l’inclusion de niveaux en véhicule venant briser la routine qui pourrait s’installer.

L’action reste lisible même lorsque vous êtes submergés d’ennemis, que vous soyez seul ou à plusieurs. D’ailleurs, le jeu s’adapte au nombre de joueurs, augmentant le nombre d’adversaires ainsi que leur résistance. Le Clan Foot, Bibop et Rocksteady, Krang, Shredder, toutes les menaces emblématiques sont présentes en plus de certains caméos disséminés ci-et-là au travers des niveaux. Mais pas de panique : si vous êtes nouveau dans l’univers des Tortues, vous vous y retrouverez tout aussi facilement.

Si vous êtes un vieux de la vieille ou que vous êtes seulement désireux de faire parler les armes dans des combats un peu plus délicats, le jeu a de quoi faire. En plus de proposer trois niveaux de difficultés pour le mode Histoire, le jeu propose également un mode Arcade qui se veut particulièrement fidèle à ce qui se faisait à l’époque : pas de sauvegarde, vies limitées et l’utilisation de “continues” pour reprendre la partie. Bien que jouable à six également, ce mode ne permet pas de profiter des niveaux de puissance acquis dans le mode histoire, ce qui rend le challenge encore plus corsé.

Tout l’univers des mutants aura ainsi été respecté, de bout en bout, et la seule ombre au tableau sera la durée de vie plutôt courte si vous ne faites pas partie des perfectionnistes. Et ce ne sont pas les différentes fins ou le seul et unique personnage supplémentaire, débloqué en terminant l’histoire, qui permettront au titre de tenir sur la longueur.

TMNT : Shredder’s Revenge est une petite capsule temporelle dégageant un parfum enivrant de nostalgie auquel il est difficile de résister. On aurait pu craindre que les personnes derrière le projet se reposent sur la fanbase des Chevaliers d’Écailles sans en donner plus, mais fini la terreur, on est là pour rigoler. La passion du matériau d’origine suinte de chaque décor, de chaque coup, de chaque personnage pour un rendu qui magnifie l’aura des tortues.

Le jeu signe le retour fracassant d’icônes que l’on voit que trop peu visiter nos consoles, soufflant les mots suivants : les Tortues Ninja ne sont pas mortes. Elles sont encore là, ce sont les meilleures et elles font la loi. Tribute Games remet sa lettre d’amour aux anciens jeux et aux fans, avec tout ce que cela implique de réussite et de petits échecs. Le style ne pourra pas plaire à tout le monde, et la durée de vie du mode histoire en rebutera plus d’un, mais TMNT : Shredder’s Revenge brille tellement par tout le reste qu’on lui pardonnera facilement.