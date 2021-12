Critique Super Robot Wars 30 – Le tactical-fan-service-RPG parfait ?

Quel drôle d’objet que ce Super Robot Wars 30. Denier opus d’une franchise vieille de trente ans, comme son nom l’indique, il est aussi l’un des jeux les plus complexes et enthousiasmants produits par l’écurie Bandai Namco. Sur le papier pourtant, rien n’était gagné d’avance. Hymne à la gloire de la pop-culture japonaise, délicieux cocktail mêlant RPG au tour par tour, velléités stratégiques et robots géants, tout semblait condamner la saga Super Robot Wars (Super Robot Taisen sur sa terre natale) à rester confinée sur le territoire nippon à tout jamais.

Et pourtant, la force d’une pop-culture s’affranchissant des frontières a réalisé le miracle attendu par une immense communauté internationale de fans : Super Robot Wars arrive enfin dans une version officielle en Occident sur PC. Une occasion en or pour les amateurs de grosses robotiques bien huilées et de tactical-RPG de se retrouver autour d’un titre bien plus profond et complexe qu’il n’y paraît de prime abord.

(Critique de Super Robot Wars 30 réalisée à partir d’une version PC fournie par l’éditeur)

Ex-Machina

Évacuons de suite ce qui pourrait biaiser toute lecture et compréhension de la présente critique. Super Robot Wars 30 (SRW30) est bien plus qu’un simple produit dérivé destiné à faire du pied aux amateurs de mecha. Son essence est d’abord et avant tout celle d’un solide tactical-RPG, qui exige des joueurs un certain investissement afin de livrer ses trésors de stratégie.

Sur une formule classique, lointaine descendante des jeux d’échecs et de shogi, à savoir des déplacements case par case, des placements stratégiques près des unités adversaires et un déchaînement de violence dans les dents dans les engrenages de l’ennemi, SRW30 apporte quantité de subtilités rafraîchissantes.

Les machines de guerre sont customisables et améliorables, permettant de se constituer une équipe collant à ses envies de jeu, mais c’est surtout la mise à niveau du système de votre quartier général connu sous le nom d’AOS (Advanced Organic-organizational-operating System) qui sera au cœur de vos préoccupations. Celle-ci ouvrira le champ des possibles pour les méchas et leurs pilotes, fournissant plus de choix lors de l’achat de compétences, et améliorant les statistiques générales (attaque, défense, mobilité…) de chaque membre de votre armée.

En combat, outre la gestion des ressources HP/MP, SRW30 encourage à prendre des risques, quitte à frôler le game over, afin d’être récompensé par moult XP et monnaies, mais aussi (et surtout) par des cut-scenes à la mise en scène jouissive lors desquelles les robots composant notre escouade balancent leurs attaques iconiques. Quel bonheur de voir le Grid Lightsaber Slash de Gridman pourfendre ses ennemis…

Attention cependant : malgré la grande accessibilité du titre, à partir du mode Normal, l’intelligence et les capacités de réflexion des joueurs sont mises à rude épreuve. Chaque victoire donne ainsi lieu à une immense satisfaction, celle d’avoir triomphé des Forces du Maaaaaaaaaaaaaaal, mais aussi d’avoir réussi à franchir un véritable obstacle, puisque l’ennemi dispose en général d’un surnombre de mechas, allant de deux à quatre fois la taille de votre équipe.

Même sans l’emballage « Super Robot », le titre serait un excellent Tactical-RPG, addictif, riche, profond et extrêmement satisfaisant dans sa gestion de la difficulté. Mais impossible de nier que le fait de pouvoir prendre les commandes des robots géants les plus mythiques de la pop-culture japonaise est un délice pour quiconque a déjà vibré au son des musiques de Goldorak, Code Geass ou Gundam.

Real Steel

À l’image de Dragon Ball FighterZ, qui ajoute une surcouche DBZ à un jeu de combat extrêmement bien construit, Super Robot Wars 30 ajoute une énorme couche de fan-service à l’ossature RPG stratégique du titre. Et quel fan-service ! Combattler V, Mazinger Z, Gun X Sword, Magic Knight RayEarth, la série Gundam, Code Geass et surtout le SSSS.Gridman de 2018. Quelle que soit la fibre mecha qui est en vous, SRW30 saura la faire vibrer.

Plus qu’un simple inventaire à la Prévert, SRW30 parvient à rassembler au sein d’une histoire cohérente l’ensemble de ces icônes. Là ou Jump Force se fourvoyait dans une histoire prétexte tout juste bonne à rallonger artificiellement sa durée de vie, le tactical-RPG parvient à produire un scénario passionnant, et ce avec pour énorme contrainte de lier intelligemment les intrigues des différentes séries. Et SRW30 le fait avec une cohérence rare.

Ainsi, la résurrection de Lelouch (Code Geass), et l’apparition de Gridman se fondent dans un tout cohérent à faire pâlir de jalousie n’importe quel scénariste du Marvel Cinematic Universe. Chaque mecha a son propre fil scénaristique, qui vient se mêler au scénario global, et a une influence réelle sur l’évolution de l’histoire générale. Une prouesse qu’il convient de souligner et de saluer.

Bien évidemment, on n’évitera pas quelques écueils typiques du récit de mécha (certaines trahisons que l’on voit venir à des kilomètres), et on déplorera le manque de charisme des antagonistes, mais rien de tout cela ne vient entacher le plaisir de jeu. Car disons-le sans détour : Super Robot Wars 30 est un immense plaisir de tous les instants.

Que cela soit du point de vue graphique, avec une direction artistique qui réussit à assurer une cohésion visuelle entre les différentes séries incluses dans le titre, ou du scénario, vraiment passionnant, difficile de trouver quoi que ce soit à reprocher à SRW30. Ce n’est pas par hasard que la saga a franchi il y a peu le cap des 19 millions d’unités vendues, confirmant ainsi son rang de franchise majeure du catalogue Bandai Namco, et ce malgré son statut de jeu de niche sous nos latitudes.

À n’en pas douter, Super Robot Wars 30 constitue la meilleur porte d’entrée dans l’univers Super Robot. Accessible, bien plus beau que ses prédécesseurs, il est un authentique bonbon sucré de nostalgie pour celles et ceux qui ont découvert l’univers des méchas avec les anciennes séries Gundam, ou Mazinger Z, mais aussi un bonheur pour les fans de séries plus récentes.

Il est également un excellent Tactical-RPG qui saura séduire tous les amateurs de stratégie en tour par tour, grâce à des mécaniques de jeu savamment pensées, nécessitant un véritable investissement de la part des joueurs qui voudront se frotter à lui. SRW30 est assurément l’une des pépites TRPG de l’année, cachée sous l’étiquette « jeu de niche ». Seul le fait d’être intégralement en anglais pourrait en rebuter certains. Mais laissez-lui sa chance, vous ne le regretterez pas.