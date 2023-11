Critique Super Mario RPG – Un remake sept étoiles ?

Cela fait déjà quelques années que Nintendo ne semble plus miser que sur les remakes et les portages pour faire durer certaines licences. Zelda, Pokémon, Mario, les plus grands y passent et il semblerait que n’importe quelle sauce soit assez relevée pour réveiller les papilles des nostalgiques, et attirer celles des nouveaux joueurs. Zelda Link’s Awakening, Zelda Skyward Sword, Pokémon Let’s GO Pikachu/Évoli, Pokémon DEPS ou encore Mario 3D all stars, la liste n’en finit plus !

Voilà 27 ans que notre plombier préféré ne s’était pas rangé aux côtés de son ennemi juré Bowser, avec la sortie de Super Mario RPG sur Super Nintendo en 1996. Profitant d’une proposition scénaristique osée, le titre avait su se démarquer des autres opus de l’univers Mario. C’est après presque 30 ans de silence que l’épée Forgeroi revient s’abattre sur le château de Bowser, au cours d’un remake du titre sur Nintendo Switch. Et croyez nous, vous nous remercierez du tuyau !

(Critique de Super Mario RPG réalisée sur Nintendo Switch à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

La fidélité avant tout, NES pas ?

Il faut croire qu’en 27 ans, les champignons ont tourné aussi vite que les heures, et la refonte graphique et technique est on ne peut plus visible au sein de Super Mario RPG. Nintendo vient peindre son titre à l’aide de sa plus belle palette, et les différentes améliorations visibles ne viennent pourtant pas empiéter sur l’essence de la production originale. Nous saluerons ainsi la conservation de la vue isométrique, et soulignerons le choix entrepris de n’avoir aucunement modifié le récit de 1996.

De la même manière qu’un Zelda Link’s Awakening avait su le faire en 2019, nous parvenons à regoûter aux sensations de l’époque tout en appréciant l’ajout de mécaniques et directions artistiques nouvelles. Plus qu’un simple remake, le titre rajeunit même et sait rendre hommage à son prédécesseur, sans compter qu’il permet à une quantité plus large de joueurs de partir à l’aventure. En effet, Super Mario RPG profite désormais d’une traduction française intégrale, alors même qu’il n’était disponible qu’aux Etats-Unis et au Japon lors de sa sortie il y a 27 ans.

Bowser and sister

Et oui, Bowser n’est plus le grand méchant. Il s’agit d’une des principales touches d’originalité du titre : l’ennemi devient l’allié. Suite à la chute d’une épée géante nommée « Forgeroi », la route des étoiles n’est plus, dispersant dans sa chute sept étoiles à travers le monde. Notre mission : récupérer les étoiles et reprendre le château. Alors voilà, finis les enfantillages de toujours, où clichés et habitudes se battent en duel, entre l’enlèvement de la princesse Peach et le sauvetage de cette dernière.

Super Mario RPG sort des sentiers battus de par cette proposition, et met ainsi en avant une cohésion plus forte que jamais entre les différents alliés. Au sein du titre, il sera possible de faire combattre Mario, Peach, Bowser, ou encore les deux personnages originaux du jeu : Mallow et Geno. Nous constaterons rapidement que chaque allié prendra une place majeure au sein du titre, et ce dernier sait persuader le joueur qu’il n’incarne pas seulement Mario, mais bel et bien une équipe complète de personnages différents.

C’est un sentiment que le remake met davantage en avant de par de nouvelles mécaniques, à l’image de l’attaque en trio ou le changement de personnage en plein combat. En effet, au cours d’un affrontement, il est désormais possible de lancer une attaque combinée afin d’infliger plus de dégâts, et chaque combinaison de personnages va permettre l’apparition d’une attaque différente. C’est un vrai spectacle à chaque utilisation, d’autant que la capacité s’accompagne toujours d’une cinématique entraînante.

Super Mario RPG efface les différends de chacune des figures de l’univers du plombier, et le titre marque l’enterrement d’une hache de guerre pourtant brandie sans cesse depuis des années. La production rend les méchants gentils, et l’univers se voile d’un masque des plus enfantins, collant les étiquettes du mignon et du ridicule à tout ce qui ne devrait pourtant pas l’être. Les monstres ne sont pas crédibles, et l’on ne peut s’empêcher de se moquer agréablement du titre, tant il décale voire parodie les fondements de la licence.

Il n’y a pas que Mario qui boss

Il faut dire que l’on devient vite addict aux combats de ce remake. Monter en niveaux, améliorer nos personnages, récupérer un maximum de pièces, tant d’objectifs qui ne demandent qu’à être remplis au fil de l’aventure. Le combat au tour-par-tour sait se saisir d’ajouts intéressants, où la parade et les animations des différentes capacités deviendront nos principaux centres d’attention.

Il sera intéressant de se pencher sur le bestiaire on ne peut plus fourni du titre, où la stratégie sera de mise en fonction des faiblesses de chacun. Ainsi, nous prendrons plaisir à user de telle ou telle capacité pour venir à bout de nos assaillants, et les combats prendront tout de suite un nouveau tournant en fonction du monstre à éliminer.

L’ensemble se veut tout de même facile au cours de ce remake, et il est évident qu’un jeu s’adressant aux enfants ne peut pas être bien compliqué. Ainsi, l’aventure devient agréable et légère en ce qu’elle sait se vêtir d’une simplicité des plus plaisantes. Dans Super Mario RPG, vous n’échapperez à aucune mécanique. Le titre fera toujours en sorte de vous obliger à équilibrer entre l’offensive et la défensive, et nous sommes certains que les affrontements du titre sauront séduire bien des cœurs après le notre.

Les énigmes et mini-jeux, on n’y Koopa !

Au-delà de proposer un périple rempli d’affrontements en tout genre, Super Mario RPG instaure bien des mini-jeux afin de nous faire voyager durant quelques instants, et de varier un tant soit peu les mécaniques de jeu. Ainsi, il arrive que l’on puisse déplacer Mario derrière un rideau pour échapper aux Maskass, que l’on récupère des champignons à bord d’un wagon au cœur d’une mine, ou que l’on fasse la course sur le dos de notre bon vieux Yoshi.

Ces petites escapades viennent nous rappeler que l’univers de la production respire celui de notre plombier rouge, et l’on prend plaisir à retrouver bien des personnages de la série, à l’image de Koopa, Lakitu, Toad ou encore Yoshi, qu’ils portent le chapeau d’acolytes ou d’assaillants. Bien des clins d’œil seront d’ailleurs disséminés à travers l’univers du jeu, notamment lorsqu’il nous faudra éviter des tonneaux balancés par un Donkey Kong revisité, ou que nous retrouverons notre bonne vieille forme pixelisée le temps d’un instant.

Super Mario RPG marque un retour en grande pompe sur Nintendo Switch. 27 ans après la sortie du titre original, notre plombier préféré s’est refait une beauté pour nous proposer un périple des plus appréciables au sein du célèbre royaume Champignon. Le titre est resté fidèle à l’essence de la production sortie sur Super NES et reprend ses fondements avec brio. Les améliorations apportées par ce remake sont vraiment plaisantes et tenter l’expérience sur Switch vaut réellement le coup, autant pour ceux qui auraient déjà pris part à l’aventure il y a 27 ans que pour ceux qui la découvriront.

Bowser n’est plus le méchant et l’antagoniste vient enterrer la hache de guerre le temps d’un récit. L’ennemi juré du plombier devient l’allié de ce dernier et la cohésion entre les différents personnages du titre se fait davantage sentir au sein de ce remake. Les nouvelles mécaniques de combat mettent en avant une stratégie innovante et un travail d’équipe bien plus travaillé qu’à l’époque.

Tout a été pensé pour vendre quelque chose de neuf, et la production propose aussi bien une histoire principale agréable que des mini-jeux distrayants, permettant de varier les plaisirs et les clins d’œil à une licence qui ne prend pas une ride. Il est clair que ce remake saurait se faire passer pour un tout nouveau jeu auprès de quelqu’un qui ne saurait pas qu’il s’agit d’une refonte, tant il modifie les codes de l’époque tout en écoutant leurs consignes. Super Mario RPG est d’ores est déjà disponible en exclusivité sur Switch, et nous sommes certains que bien des fans appuieront sur le champignon pour revenir voir nos héros préférés.