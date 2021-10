Critique Pathfinder: Wrath of the Righteous – Adaptation ultime du jeu de rôle papier ?

Deux ans après le succès de leur premier jeu, les développeurs russes ont décidé de retenter une seconde aventure entièrement financée via Kickstarter. Le financement a été au-delà des espérances avec une campagne complétée en 24 h, et quasiment deux millions de dollars supplémentaires à la somme initiale. Un an et demi plus tard, Pathfinder: Wrath of the Righteous arrive dans nos contrées. Suite à un tel engouement, ce jeu de rôle a-t-il réussi à se dresser au-delà des attentes des joueurs ?

Les hordes débarquent sur Golarion

Si lors du premier opus les joueurs étaient invités à partir à la conquête d’un tout nouveau royaume grâce à leurs exploits guerriers, bon nombre d’entre eux s’interrogeaient sur ce que nous réserverait le scénario de ce second opus. En effet, dans ce genre de projet, le scénario prend une place immense dans la réussite du jeu. Conscient de ce point, les développeurs ont cette fois-ci décidé d’adapter une campagne plutôt appréciée des joueurs papiers, à savoir la campagne « la colère des justes » ou en anglais The wrath of the righteous.

Ainsi dès le début de leurs aventures, vous devrez faire face à une invasion de démons contrôlés par Deskari, le seigneur démon de l’infection. C’est alors un vrai combat contre la montre afin d’empêcher ce seigneur maléfique de laisser ses hordes démoniaques entrer dans le monde de Golarion. Face une telle menace, il est important de bien se préparer, notamment lors de la création de personnage qui a encore été bien poussée.

Quel que soit le support, les joueurs de Pathfinder vous le diront, la création de personnage n’est pas une mince affaire, et c’est encore le moins le cas dans Pathfinder: Wrath of the Righteous. Avec pas moins de 32 classes différentes, 162 archétypes différents, et de nouvelles races le système de création de personnages a encore augmenté d’un cran en matière de complexité. Ce qui permet sans aucun doute aux aventuriers expérimentés de créer le build parfait avant de débuter leurs aventures, mais qui se révèlera un vrai casse-tête d’incompréhension pour les néophytes.

Néanmoins, comme pour le premier volet, ces derniers ne sont pas laissés sans arme. Le jeu regorge d’informations et d’indications afin d’aider à comprendre son fonctionnement et son univers. Ainsi, sans vous prendre par la main, ce dernier va vous entrainer dans un système nous rappelant nos meilleurs moments passés sur des jeux tels que Baldur’s Gate. Bien entendu, il est évident qu’avec autant de classes différentes qui peuvent être modifiées grâces aux archétypes, chaque partie sera plus ou moins joué différemment offrant une grande rejouabilité

Lance-moi un D20 auquel tu ajoutes un malus de -2 et soustrait la CA de l’ennemi

Mais que serait une bonne partie de Pathfinder sans une tonne de règles complexes à appliquer et de malchance aux dés ? Bien qu’ici il ne soit pas question de lancer des dés ou de mémoriser des tonnes de règles, Pathfinder: Wrath of the Righteous comporte pourtant une bonne dose de complexité et de hasard. Le jeu se permet juste de simuler cela à votre place afin que cela reste le plus clair possible. Comme pour la création de personnages, une fois l’aventure débutée le joueur va donc vite se retrouver dans un univers sophistiqué auquel il va devoir s’adapter.

Toutefois, à la différence Pathfinder: Kingmaker qui nous lançait directement dans le bain des grands avec des passages qui pouvaient paraitre insurmontables aux néophytes, son successeur lui a appris de ses erreurs et propose une entrée plus en douceur en termes de gameplay. Les joueurs seront plus à même de comprendre comment son fonctionnement avant d’affronter leur première vraie difficulté. Surtout que ce dernier propose pas moins de huit niveaux de difficulté, limitant les échecs critiques, les dégâts, etc ou au contraire les renforces.

Cela ne veut pas pour autant dire que Pathfinder: Wrath of the Righteous est simple et une bonne concentration sera nécessaire afin de réussir à survivre, surtout que les combats sont rarement en votre faveur même avec une équipe de six héros. De plus, il propose deux systèmes de combat changeant radicalement la donne, le tour par tour ou en temps réel. Si cette dernière option est choisie pour les affrontements les plus basiques, le tour par tour se révèle vital lors des combats plus ardus. Heureusement une simple touche permet de switcher entre ses deux modes, rend le système de combat bien plus appréciable.

Mais jusqu’ici rien qui ne change réellement du premier opus. Il est clair qu’avec un système qui marchait parfaitement en 2018, les développeurs ont préféré conserver leurs acquis plutôt que d’appliquer des modifications qui auraient pu leur desservir. Wrath of the Righteous n’est pas pour autant privé de nouveauté et la grande nouveauté de cet opus et sans nul doute la gestion de son armée et de la croisade.

Plus tard dans l’aventure, nos aventuriers vont une nouvelle fois être amenés à gérer leur royaume, à l’agrandir et à l’améliorer afin de faire face aux hordes démoniaques. Notre partie prend alors style plus proche du jeu de gestion, très bien pensée au demeurant et qui permet de varier les plaisirs. L’une de vos missions sera notamment de vaincre les démons en dirigeant vos croisades afin de stopper l’avancée démoniaque. On se retrouve alors dans des combats au tour par tour un peu à la manière d’un Heroes of Might and Magic.

L’armée devra alors se déplacer sur la carte du royaume que les joueurs auront parcouru durant le début de leurs aventures. Un aspect qui se révèle être un bon point puisque cette dernière est bien plus agréable à parcourir que dans le premier opus. Il est clair que si on ne se verrait pas jouer qu’à ça, la croisade apporte un vent de fraicheur pendant l’aventure et nous garanties de ne jamais s’ennuyer peu importe le temps passé sur Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Finalement, ne réinvente pas la licence avec ce nouvel opus, mais nous présente une version améliorée de Kingmaker en rajoutant juste assez de nouveautés pour justifier sa sortie.

Le scénario, comme la narration, sont évidement ses points forts et bien qu’assez classique il reste néanmoins très bien fignolé et constitue un ténor de son genre. On notera toutefois que le jeu souffre de quelques bugs mineurs comme son prédécesseur qui seront sans nul doute très vite corrigés au vu de la pléthore de mises à jour déjà sorties.