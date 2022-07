Critique Escape Academy – L’échappée réfléchie

S’il y a bien un concept qui s’est popularisé ces dernières années, c’est bien celui de l’escape game (ou jeu d’évasion). Pour les deux hermites du fond, il s’agit d’un jeu dans lequel des participants se retrouvent bloqués dans une salle et doivent s’en échapper en résolvant des énigmes plus ou moins ardues, le tout dans un temps limité. C’est exactement ce que propose Escape Academy.

Le studio Coin Crew Games nous a donc convié ce 14 Juillet 2022 à découvrir leur nouveau jeu mêlant réflexion, évasion, et avec une pointe d’imagination. Si la recette a de quoi rappeler la série We Were Here, c’est un pari tout autre qui se joue ici. Ne voulant certainement pas se rater, le studio a fait appel à de vrais professionnels du genre afin d’en concevoir les énigmes. Le résultat en vaut-il la peine ?

(Critique de Escape Academy sur PS5 réalisée à l’aide d’une copie commerciale du jeu)

Mono-méninges ou tango-réflexion

Quand on lance le jeu, nous sommes tout de suite confrontés à une série d’énigmes se déroulant de façon classique dans une pittoresque salle d’escape game. C’est après que les choses se compliquent car, lorsqu’on croît en avoir terminé, la porte s’ouvre sur encore plus d’énigmes. Le jeu fait alors passer un message : vous allez devoir vous creuser la tête, et ce dès le début.

Mais n’ayez crainte ! Si vous avez besoin d’un ami pour vous aider dans vos péripéties, Coin Crew Games a pensé à tout : Escape Academy est entièrement faisable en coopération, de la première à la dernière salle. De quoi mettre en commun vos méninges afin de résoudre des énigmes qui seront de plus en plus alambiquées au fur et à mesure que vous progresserez dans cette drôle d’université.

Vous pourrez ainsi afficher des objets sur votre écran pour que votre binôme puisse obtenir ces informations ou encore vous donner des objets entre vous. De plus, l’écran de l’autre joueur est visible, permettant de remarquer des détails que lui n’a peut-être pas vu. La coopération est bien pensée, bien que moins poussée que dans certains autres titres. Tout cela sans doute dû à la volonté de vouloir rendre le titre également accessible en solo.

Tueur de puzzles

Dans Escape Academy, vous serez amenés à rencontrer plusieurs personnages, chacun disposant de sa personnalité et de ses énigmes. Chacune d’entre elles sont bien amenées et reposent toujours sur la spécialité d’un des personnages ou sur le scénario. Même si on aurait pu craindre l’absence d’histoire pour un jeu de ce type, il n’en est rien.

Le scénario tient sur un post-it, mais est une excellente excuse pour découvrir les douze salles d’escape game que comporte le jeu. D’une course contre la montre alors que l’eau menace de vous noyer à une recherche intensive de peinture pour pouvoir taguer un mur, en passant par l’échappée d’un incendie qui ravage une bibliothèque, chaque épreuve dispose de son ambiance plus ou moins réussie.

Malheureusement, le jeu reste plutôt court et peine à offrir côté rejouabilité. Vous pourrez bien tenter d’obtenir un A+ dans toutes les salles, mais l’intérêt reste moindre, à moins de désirer platiner le jeu. Comptez un peu moins de sept heures pour voir le bout d’un voyage qu’on aurait bien voulu voir durer un peu plus longtemps. Pour ça, il faudra s’acquitter du pass saisonnier, déjà proposé à la vente et permettant d’obtenir dix nouvelles salles au total d’ici le Printemps 2023.

Coin Crew Games signe ici un jeu qui transpire l’amour des énigmes, se mêlant au genre de l’escape game. Escape Academy est ce genre de jeu qui vous laisse un doux souvenir plein de maux de têtes et de temps de réflexion, vous encourageant à y revenir de temps à autre.

Proposé à un tarif modeste (20€), le jeu est honnête avec son public et vend ce qu’il promet : de l’évasion, seul ou avec un ami, le temps d’une soirée ou deux. On regrettera quand même la courte durée de vie du titre, nous incitant à mettre la main au portefeuille pour un season pass.

S’il ne révolutionne rien, Escape Academy réussit tout ce qu’il entreprend et nous permet d’apprécier l’escape game à la maison, comme si nous y étions. Il est de ce genre de jeu qui fait du bien au moral, et mal à la tête, en ces temps toujours plus compliqués.