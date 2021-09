Critique Encased – Voyage au cœur du Dôme

Disponible depuis le 7 septembre, Encased est un RPG post-apocalyptique qui nous fera voyager dans un univers bercé par la science-fiction et directement inspiré de jeux old-school tel que Fallout 1 et 2 ou encore les premiers Baldur’s Gate. Nous avions eu la chance de nous essayer au premier titre du studio Dark Crystal Games afin de vous fournir une preview, retraçant le début du jeu et les principales mécaniques de gameplay.

Après de nombreuses versions de test, le titre est finalement disponible et semble avoir beaucoup évolué pas mal au cours de son développement afin de nous fournir une expérience dépaysante, néanmoins pourvue de quelques défauts. Ainsi découvrons comment Encased utilise ses sources d’inspirations pour ce titre conséquent, notamment pour un premier projet.

(Critique de Encased réalisée sur PC à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

Futur antérieur

Après une brève introduction, le titre nous introduit une version alternative des années 1970, dans laquelle l’humanité doit faire face au “Dôme”, une étrange structure apparue dans le désert, qui mènera à la fondation de l’organisation CRONUS. Cette dernière sera chargée d’enquêter sur cet édifice, remplis d’anomalies et d’évènements plus mystérieux les uns que les autres. Le Dôme renferme de grands secrets, et toute personne ayant entrepris d’y entrer ne peut plus en ressortir.

Vous jouerez donc un nouvel employé de l’organisation, envoyé pour enquêter et percer les nombreux secrets de la structure. Nous allons très vite nous rendre compte que le titre regorge de choix puisque dès la création de votre personnage il sera nécessaire de choisir parmi différents départements de CRONUS. En effet, chacune de ces classes influencera vos aptitudes de départ et vos choix au cours des nombreux dialogues du titre. Chaque division possédant sa couleur et son propre rôle dans le Dôme.

Cette création de votre avatar pourra prendre plus ou moins de temps en fonction de votre expérience dans ce genre de RPG puisque l’interface est assez difficile à prendre en main avec toutes les informations que le titre nous transmet. Ainsi, il sera nécessaire de faire plusieurs parties pour se faire la main et découvrir les nombreux choix possibles. Cependant, ce choix de classe s’accompagnera très vite de quelques frustrations.

En effet, si votre choix se porte sur une classe peu douée en technologie, il faudra très vite oublier l’idée de pirater toutes les machines se trouvant sur votre chemin, ce qui impactera rapidement votre loot. Toutefois, Encased regorge de nombreux secrets et il est très plaisant de fouiller les différentes cartes pour trouver de nouvelles armes ou de nouveaux items nécessaires à notre survie et durant les combats.

Des mécaniques de combats et de survie à revoir

S’inspirant de nombreux titres old-school, Encased propose une gestion de différentes jauges nécessaires à la survie. Si les niveaux de radiation ou d’encombrement sont très classiques, il faudra garder un œil sur les jauges de faim, de soif et de fatigue. Malheureusement cette dernière se révèle très pénible puisque chaque action impactera sur votre état de fatigue, au point que le plus simple des crochetages implique un malus.

Les combats au tour par tour ne transpirent pas la nouveauté et se contente de piocher dans les mécaniques de ses inspirations. Le gameplay lié au combat est assez pauvre puisqu’il n’est pas possible de se mettre à couvert derrière des barrières, comme nous pouvions le faire dans la saga X-COM, et nous propose seulement de dépenser les points d’actions restant pour améliorer sa défense.

De plus, le nombre d’armes disponibles vous obligera à n’en sélectionner que deux, diminuant de ce fait vos possibilités durant les combats. Il sera possible de trouver des compagnons avec lesquels s’allier pour les batailles, mais les décisions de l’IA (que ce soit pour vos alliés ou vos ennemis) seront pour la plupart du temps hasardeuses. Toutefois, le réalisme est poussé au maximum et les PNJ réagiront différemment si vous prenez la décision de vous promener avec vos armes à la main.

Jouez l’aventure que vous voulez

C’est sur ce point que Encased excelle avec sa grande liberté d’action et les nombreux choix possibles au cours de l’histoire. En effet, la majorité des dialogues vous demanderont d’effectuer des choix uniquement disponibles en fonction de votre niveau de charisme et divers autres attributs. Cet aspect apporte beaucoup de rejouabilité et nous permet de recommencer différentes parties afin de découvrir les nombreux choix disponibles.

D’autant plus que le scénario du titre nous permet de voyager et de profiter d’une histoire originale avec beaucoup de rebondissements que nous nous garderont de dévoiler. Sans oublier que les mécaniques concernant l’infiltration peuvent vous permettre de terminer le jeu sans participer aux combats mais également en évitant un minimum de dialogues, ainsi vous êtes le seul maître de l’avenir de votre personnage.

Encased est un bon jeu proposant un large choix de possibilités, entrainant ainsi une grande liberté. Néanmoins, le jeu souffre de nombreux défauts et n’innove jamais dans le gameplay en se contentant de s’inspirer. Ainsi, nous aurions apprécié un plus grand travail sur l’IA et sur les différentes mécaniques de gameplay. Si vous êtes un habitué du genre, le titre pourrait vous décevoir et permettra seulement de découvrir une histoire au lore riche.

La direction artistique vient sublimer l’univers du jeu afin de nous transporter dans un passé alternatif. Rappelons également que Encased est le premier projet du studio Dark Crystal Games et continue de recevoir des mises à jours pour s’enrichir. Le titre nous rappelle la bonne vieille époque des RPG papiers dans lesquels chacun de nos choix entrainent des conséquences et avec la possibilités d’échouer certaines actions à chaque jet de dés, le bon vieux temps.