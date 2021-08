Comment télécharger des vidéos depuis Youtube ?

Télécharger une vidéo YouTube peut être le meilleur moyen de sauvegarder une vidéo que vous avez aimée, ou le clip d’une chanson de votre groupe préféré, etc. Le problème est que les outils fournis par YouTube pour télécharger des vidéos sont très limités, tant en termes d’accessibilité que de qualité des vidéos téléchargées, limitant l’utilisateur à une qualité 720P même pour les vidéos que l’utilisateur a lui-même postées.

La solution pour pouvoir télécharger des vidéos en qualité maximale, pour celles qui ont une qualité supérieure à 720P, est d’utiliser un outil externe. Si vous avez fait des recherches au préalable, vous savez qu’il est possible de télécharger des vidéos YouTube de plusieurs façons, notamment par le biais d’une extension de navigateur ou d’un logiciel qui doit être installé sur votre ordinateur.

Le problème de l’installation de ces programmes est que beaucoup d’entre eux sont des faux destinés à infecter votre PC d’une manière ou d’une autre, soit en plaçant un enregistreur de frappe ou un cheval de Troie sur votre ordinateur et en volant ainsi vos données et vos mots de passe. C’est pourquoi nous allons tout faire directement par le biais du navigateur vers les sites non officiels, afin que vous ne deviez pas prendre autant de risques en téléchargeant simplement une vidéo YouTube sur votre ordinateur.

Comment télécharger une vidéo youtube sans programme ?

Le site web que nous utiliserons pour télécharger des vidéos directement depuis le site est savefrom.net. Ce dernier vous permet de télécharger des vidéos YouTube dans la qualité que vous souhaitez, y compris dans les plus hautes résolutions comme 2K (1440P) et 4K (2160P). Passons au tutoriel sur la façon de l’utiliser.

La première étape est d’aller sur YouTube et de copier l’URL de la vidéo que vous voulez regarder.Après avoir copié l’URL de la vidéo souhaitée, allez sur le site web de savefrom en suivant ce lien et collez l’URL copiée dans le champ prévu par le site web. Après avoir saisi le lien, le site web détectera automatiquement la vidéo que vous souhaitez télécharger et sélectionnera automatiquement l’option vidéo MP4 720P. Pour voir les autres options de qualité vidéo disponible, cliquez sur la flèche.

Notez que pour avoir du son dans la vidéo, la qualité maximale que vous pouvez télécharger est 720P. Si vous souhaitez une qualité supérieure, la vidéo sera téléchargée entièrement sans son. Vous pouvez également télécharger une vidéo Youtube avec le son et une autre de meilleure qualité sans le son, puis unir les deux dans un logiciel de montage, afin d’avoir le son avec l’image de haute qualité.

C’est tout, vous avez une vidéo YouTube enregistrée dans la qualité que vous voulez. Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit pas de la méthode officielle. Si vous voulez télécharger une vidéo d’une autre façon, mais en vous assurant que tout est correct, nous vous recommandons d’utiliser instagram download en allant sur ce lien. On rappelle enfin que télécharger une vidéo Youtube n’est pas illégal pour un usage strictement personnel (même si la plateforme désapprouve fortement cette pratique).