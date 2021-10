Collectors – Notre sélection du mois de novembre 2021

On se retrouve à nouveau pour les sorties collectors de ce mois de novembre 2021. Un mois très chargé en termes de sorties, probablement le plus chargé de l’année, avec les fêtes qui approchent à grand pas. Au menu, du gros collector qui tâche, de l’import à ne pas manquer, du plus cher au plus raisonnable, de la figurine et de l’OST, mais surtout une grande variété dans les styles de jeux proposés. Que vous aimiez l’action, l’aventure, les jeux de rôles, les visual novels ou même simplement la belle musique, vous allez forcément trouver chaussure à votre pied. C’est parti !

12 novembre – Shin Megami Tensei V Edition Collector (110€)

L’une des grosses licences de ce mois de novembre 2021, Shin Megami Tensei V nous arrive comme souvent avec Atlus dans une édition collector qualitative. C’est d’ailleurs de cette saga qu’est tirée la très populaire série des Persona, devenue la série principale finalement, en termes de ventes tout du moins. Ce coffret en exclusivité pour Nintendo Switch contiendra, en plus du jeu dans sa version physique, un artbook de 100 pages, l’OST du titre sur 2 CD, un très joli Steelbook et un sac à dos. Bien qu’il soit déjà Sold Out depuis plusieurs semaines, on risque de revoir d’ici la date de sortie quelques centaines d’exemplaires disponibles à la précommande. – FNAC, Amazon, Micromania…

14 novembre – Quake Ultimate Edition (175$)

A-t-on besoin de présenter Quake ? Titre mythique développé par id Software et paru en 1996, il a redéfini le genre FPS en son temps et continue encore aujourd’hui d’inspirer les shooters néo-retro. Il nous revient dans une édition collector remise au gout du jour pour PS4 et PS5. Inclus dans un coffret au design travaillé, le jeu dans son édition simple (également disponible à la commande) est accompagné de tonnes de bonus : un Steelbook, un grand poster 18 x 24, un porte-clés métallique, des pièces commémoratives, un T-shirt aux couleurs du titre, un Pin’s, un anneau des ténèbres, une statuette représentant le logo emblématique, une mini figurine monstrueuse, et bien sûr un certificat d’authenticité. À noter qu’une édition plus modeste est également disponible incluant une petite partie de ces goodies. Pour précommander l’une de ces éditions, vous avez jusqu’au 14 novembre. – LimitedRunGames

15 novembre – Xbox Series X Halo Infinite (550€)

Quelle beauté. Présentée en aout dernier à la Gamescom, cette édition ultra limitée de la Xbox Series X illustre à nouveau à quel point Xbox sait créer de magnifiques éditions collectors de ses machines. Malheureusement, il parait aujourd’hui très difficile, voire presque impossible de se la procurer tant son nombre est réduit, du moins sans passer par des revendeurs peu scrupuleux qui multiplient la facture par deux pour les moins gourmands. Mais qui sait, peut être qu’Xbox, devant la demande folle autour de sa machine, proposera d’éditer quelques machines supplémentaires pour contenter ses fans. Une manette Xbox Elite Series 2 estampillée Halo existe aussi mais est également compliquée à commander. – Micromania, Microsoft Store

16 novembre – Marsupilami : Le Secret du Sarcophage Edition Collector (80€)

Initialement prévue pour sortir sur PS4, Xbox One et Switch, cette édition collector a vu deux de ces versions annulées par Microids. Il ne sera donc possible de profiter des stickers, de l’accroche porte et de la figurine du Marsupilami que dans un packaging Switch. Les éditions simples du titre restent toutefois disponibles pour toutes ces machines. Il en est de même d’ailleurs pour l’édition collector des Schtroumpfs : Mission Malfeuille présentée le mois dernier (repoussée au 5 novembre) qui voit uniquement son coffret sur Switch survivre. – FNAC, Amazon, Micromania…

21 novembre – Fatal Twelve Edition Collector (85$)

Une fois n’est pas coutume, c’est un visual vovel que l’on va vous présenter là. Situées entre le livre et le jeu vidéo, ces œuvres ont le vent en poupe depuis quelques années et bon nombres de titres, autrefois réservés à un public très réduit sur Steam notamment, sortent maintenant sur nos consoles de salon en physique. Si Fatal Twelve nous a tapé dans l’œil, c’est aussi grâce à son intrigue solide mettant en scène une douzaine de protagonistes devant faire face à leurs regrets et à la mort, pour peut être finalement la contrecarrer. Cette édition collector à paraitre sur Switch inclura le jeu (en anglais uniquement), une figurine en acrylique, l’OST du jeu, un artbook et des cartes de tarots. Il est possible de la réserver jusqu’au 21 novembre au plus tard. – LimitedRunGames

23 novembre – OST The Legend of Zelda: Skyward Sword (93€)

Les musiques de The Legend of Zelda sont comme son titre, légendaires. On ne parle pas d’une édition collector d’un jeu cette fois, mais plutôt d’un magnifique coffret de l’OST de l’épisode Skyward Sword, ressorti en version HD sur Switch il y a quelques mois. Uniquement en import japonais, mais accessibles en France et bien sûr fonctionnels sur nos machines européenne, les cinq CD inclus dans ce coffret et ses 187 pistes sonores à savourer sans modération, seront accompagnés d’une boîte à musique interprétant le thème principal « Ballad of the Goddess ». – Fnac, Amazon

25 novembre – Astérix et Obélix : Baffez-les Tous Edition Collector (80€)

Décidément, Microids est au four et au moulin ces derniers temps. Alors que le dernier album des aventures des célèbres gaulois vient de sortir, ce Beat’em Up 2D pourrait nous faire remonter les bons souvenirs de l’excellente adaptation sur Arcade des années 90. Cette édition collector nous est proposée sur PS4 et Switch dans un packaging incluant le jeu, un porte-clés à l’effigie des deux héros, des stickers et d’une belle figurine de 27cm. FNAC, Amazon, Micromania…

Pour les plus passionnés par la saga vidéoludique de nos amis gaulois, les allemands de Strictly Limited Games ont mis en vente un très gros coffret collector incluant 4 jeux de la licence. Baffez-les Tous est de la partie donc, accompagné des trois jeux Astérix et Obélix XXL dans leurs versions « Romastered » pour les deux premiers. D’autres jolis goodies les accompagnent avec entre autres une figurine en résine de 13,5 cm et une lampe LED de 20cm. Il est disponible jusqu’à épuisement des 1500 pièces PS4 ou 3500 pièces Switch pour la modique somme de 150 €. – StrictlyLimitedGames

29 novembre – Summer in Mara (70€)

Si vous voulez de la sérénité, un petit jeu d’aventure – gestion tout doux et tout mignon, alors Summer in Mara est fait pour vous. Financé sur Kickstarter en 2019 et sorti en dématérialisé une année plus tard, ils nous arrive aujourd’hui dans une édition physique collector très sympathique. Disponible sur PS4 et Switch, l’édition simple du jeu nous est proposée avec un poster, une planche de stickers, un pin’s, un diorama en acrylique, la bande originale sur CD et un artbook. FNAC, Amazon, Micromania…

29 novembre – Neversong (50€)

Neversong est un jeu d’aventure – énigme 2D dont la direction artistique nous a tapé dans l’œil lors de sa sortie dématérialisée en 2019. Inspiré des films de Tim Burton, mais aussi de grands jeux indépendants comme Limbo, Neversong nous met dans la peau de Peet parti à la recherche de sa sœur disparue. Même s’il n’est pas exempt de défauts, nous vous conseillons de vous y intéresser si vous êtes passés à coté ; et quoi de mieux qu’une belle édition collector pour franchir le pas. D’autant que celle ci nous réserve de belles pièces avec notamment sa partition de musique de Redwind Field ou ses 24 cartes de personnages. On y retrouve aussi les habituels posters, porte-clés, pin’s et OST en plus de l’édition physique du jeu sur Switch ou PS4. – FNAC, Amazon, Micromania…

30 novembre – Disco Elysium: The Final Cut Collector’s Edition (250$)

Disco Elysium, sorti dans un premier temps sur Steam, a su marquer de son empreinte l’année 2019 en remportant de très nombreux prix donc ceux du meilleur jeu indépendant, meilleur jeu de rôle et meilleure narration aux Game Awards. Une édition physique de chez nos amis de JustForGames incluant un mini-artbook et un poster arrive d’ailleurs sur PS4 et Xbox dès le 9 novembre. Mais l’édition collector qui nous intéresse là est bien plus ambitieuse. Iam8bit nous propose en effet un coffret particulièrement luxueux incluant une carte illustrée en tissu du district de Martinaise, un artbook relié de près de 200 pages et une sculpture en vinyle « Mind Totem » peinte à la main. Le jeu dans sa version Final Cut (incluant la traduction française) y est aussi proposé pour PS5, Xbox ou Switch. Il s’agit pour le moment de la seule version physique pour la machine de Nintendo. – Iam8bit

Novembre – Grandia HD Collection (60€)

Bon, ce n’est pas vraiment une actualité pour celui ci car il était commandable déjà le mois dernier, mais c’est l’un des grand RPG de la PS1 qui nous revient dans une édition physique. Limited Run Games l’avait déjà commercialisé en exclusivité, mais celle ci n’était que temporaire et si vous étiez passés à coté à l’époque, vous avez une session de rappel avec cette version PlayAsia de Grandia 1 & 2 HD. Disponibles sur switch, les jeux ont été confirmés comme étant jouable en français, comme la version dématérialisée disponible sur l’eshop depuis l’été 2019. PlayAsia