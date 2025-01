Code Violet – Le jeu ne sera pas dispo sur PC pour éviter les mods

Code Violet, le nouveau jeu de TeamKill Media (Quantum Error), vient tout juste d’être annoncé sur PlayStation 5. Rien de particulièrement étonnant, sauf que le studio s’est exprimé sur X quant à l’absence de version PC de son action-horreur avec des dinosaures : l’équipe déclare que Code Violet ne sera pas disponible sur PC pour éviter les « mods vulgaires » et ainsi « protéger les actrices et les acteurs » qui ont prêté leurs voix aux personnages.

Crainte légitime ou fausse excuse ? On ne peut pas nier que les jeux autorisant les mods se retrouvent inévitablement avec leurs séries d’ajouts orientés pour les adultes. Sans parler du contenu érotique qui existe bel et bien, on peut tout de même mentionner les mods qui vont grossir la poitrine des personnages féminins, leur donner des tenues plus légères ou tout simplement ajouter des interactions romantiques plus osées.

Les créateurs de Code Violet ne sont pas les seuls à exprimer ce genre d’inquiétudes. Récemment, c’est Koei Tecmo (Dead or Alive) qui a pris la parole sur les utilisations « adultes » de ses personnages (l’ironie de la situation ne vous échappera pas si vous connaissez cette franchise). Dans le cas de TeamKill Media, c’est aussi la sexualisation qui est mise en avant, ainsi que la réputation des actrices et le respect de la vision artistique du studio.

C’est tout de même réducteur de limiter les mods à ce genre de contenu. Certes, ces pratiques existent, mais elles sont loin d’être représentatives de tout ce dont la communauté des modders est capable. Certains studios, comme Larian (Baldur’s Gate 3), l’ont bien compris et encouragent les joueurs à être créatifs pour ajouter des personnages, des quêtes, des objets, des améliorations de la qualité de vie en jeu… quitte à inclure des ajouts plus adultes ou complètement loufoques.

L’annonce de TeamKill Media reste tout de même curieuse. Dans les réactions au tweet justifiant l’absence de version PC, un utilisateur demande : « Mais alors, pourquoi pas de version Xbox ? ». Si c’est la possibilité d’ajouter des mods qui dérange le studio, une sortie sur une autre console ne devrait pas poser de problème. Réponse : « Nous n’avons ni le temps ni l’expertise pour cela ». Est-ce que ce ne serait pas plutôt ça, la raison de l’exclusivité sur PlayStation ?

D’autre part, Internet étant ce qu’il est, il sera difficile d’empêcher les joueurs qui le voudront de sexualiser les personnages de Code Violet. D’autant plus que, maintenant que le problème est soulevé, on imagine que les trolls en tout genre vont s’en donner à cœur joie. Les plus cyniques diront que cette déclaration n’est qu’un effet d’annonce calculé pour faire parler du titre.