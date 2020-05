Close to the Sun – Le jeu d’horreur s’en va terrifier d’autres joueurs !

Close to the Sun arrive sur les plateformes Steam et GOG.

Un an après sa sortie sur l’Epic Games Store, peu de personnes peuvent se targuer de s’être essayé à la pépite encore trop méconnue qu’est Close To The Sun. Développé par le tout jeune studio Storm in a Teacup, qui n’a que quatre jeux à son actif, ce jeu d’horreur aux allures de Bioshock a su conquérir le cœur des critiques, mais n’a malheureusement pas connu le succès mérité auprès des joueurs. Pas assez de communication, mauvais choix de plateforme, ou juste malchance du calendrier, nous ne savons pas exactement. Toujours est-il que le jeu remet une nouvelle fois le couvert en s’invitant sur les plateformes Steam et GOG.

Se déroulant durant le XIXe siècle, le jeu nous invite à découvrir un univers où les inventions de Tesla ont littéralement modifié l’aspect du monde (du moins plus que chez nous). On y incarne Rose, une jeune reportrice qui, à la suite d’un message envoyé par sa sœur Ana, décide de voyager sur l’Hélios, un immense navire regroupant toutes les créations de l’inventeur. Sauf que le bateau en question semble désert et plus que menaçant. Vous allez alors devoir parcourir cette épave fantôme à la recherche de la vérité et de ce qui a pu se passer avant votre arrivée.

Bien qu’assez court, le jeu offre une très excellente narration et une ambiance qui n’a rien à envier face au cador du genre horreur. De nombreux joueurs pourront profiter de sa sortie sur Steam et chez GOG pour s’y essayer. Notez d’ailleurs que le jeu aura le droit à une semaine de réduction à partir d’aujourd’hui, ce dernier étant proposé au prix de 14.99€ avant de repasser à 19.99€ la semaine suivante.

Close to the Sun est déjà disponible sur PC (via L’Epic Games Store et maintenant Steam et GOG), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.