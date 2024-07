Dans la tourmente, Cities: Skylines 2 repousse sa sortie sur consoles

Le simulateur de construction de villes est une fois de plus dans la panade. Dans une note adressée aux joueurs, l’éditeur de Cities: Skylines 2 annonce que sa sortie sur console est repoussée indéfiniment. On ne sait donc toujours pas quand cette version sera disponible, alors qu’elle était prévue pour octobre 2024, soit un an après la parution du jeu sur PC.

Sur son forum officiel, l’éditeur Paradox Interactive a annoncé :

« Malheureusement, nous n’avons pas encore atteint les critères de stabilité et de performance nécessaires pour une sortie sur consoles. Sans Release Candidate (RC), nous ne sommes pas en mesure de sortir le jeu en octobre comme prévu. »

Le « Release Candidate », c’est le sésame que les jeux ou logiciels obtiennent après tout un processus de vérification qui s’assure qu’ils sont stables, sans crash ni bug, et atteignent les exigences des plateformes. Cities: Skyline 2 serait donc encore loin de le décrocher.

« Nous avançons doucement, mais sûrement, mais il y a toujours des problèmes non résolus qui impactent le jeu et donc l’expérience que nous voulons proposer. Un nouveau RC sera étudié en août et nous dira si le jeu est prêt ou si d’autres soucis doivent être réglés. Nous comprenons que cette annonce soit décevante. Elle l’est pour nous aussi. Cependant, nous nous engageons à vous tenir informés du processus de développement, même si les nouvelles ne sont pas toujours positives. »

Sur le forum, les joueurs semblent apprécier cette transparence, et disent préférer attendre quelques mois de plus pour un jeu qui tourne correctement. Mais force est de constater que Cities: Skylines 2 continue sur sa triste lancée. Le jeu enchaîne les déboires depuis sa sortie en octobre dernier. On se souvient de la modification très tardive des prérequis demandés pour faire tourner le titre correctement, des nombreux bugs présents à ses débuts, ou encore du DLC qui avait été si mal reçu que Paradox s’était confondu en excuses avant de le rembourser.